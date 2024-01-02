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الثلاثاء 02 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ميقاتي يطلب تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بسبب الاستهداف الإسرائيلي للسيادة اللبناني

نجيب ميقاتي
نجيب ميقاتي

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية ما وصفه بالاستهداف الإسرائيلي الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم، وكل الخروقات الإسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية.

 

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ميقاتي: انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت يهدف لتوريط لبنان في مرحلة جديدة من المواجهات

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ميقاتي: انفجار الضاحية الجنوبية لبيروت جريمة إسرائيلية تهدف لإدخال لبنان بشبح الحرب

جاء ذلك في اتصالات هاتفي بينهما مساء اليوم.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد قصفت مبنى في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت مما أسفر عن مقتل القيادي بحماس صالح العاروري المقيم بلبنان وعدد من مرافقيه وإصابة آخرين.

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