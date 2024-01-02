ميقاتي يطلب تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن الدولي بسبب الاستهداف الإسرائيلي للسيادة اللبناني

طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية ما وصفه بالاستهداف الإسرائيلي الفاضح للسيادة اللبنانية بالتفجير الذي وقع في الضاحية الجنوبية لبيروت، مساء اليوم، وكل الخروقات الإسرائيلية المستجدة للسيادة اللبنانية.

جاء ذلك في اتصالات هاتفي بينهما مساء اليوم.

وكانت مسيرة إسرائيلية قد قصفت مبنى في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت مما أسفر عن مقتل القيادي بحماس صالح العاروري المقيم بلبنان وعدد من مرافقيه وإصابة آخرين.