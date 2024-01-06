وكيل شباب ورياضة القليوبية يتابع تطوير المبنى الإدارى لمركز ميت راضى ببنها

تابع الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، يرافقه وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب أعمال تطوير المبنى الإدارى لمركز شباب ميت راضي والتابع لإدارة شباب بنها وذلك ضمن الخطة الإضافية .

وأكد الصبروط على ضرورة الالتزام بتسليم المبنى في الموعد المحدد مسبقا بعد الانتهاء من عملية التطوير لبدء التشغيل وتقديم خدمات أفضل للنشء والشباب وفقا لخطة الوزارة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

وأشار الصبروط، إلى الدور الكبير والفعال لمراكز الشباب والطفرة الغير مسبوقة في تطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية والتي من شأنها مساعدة الهيئات على تقديم أفضل الخدمات للمترددين وتوسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الشبابية والرياضية وخدمة أكبر عدد من النشء والشباب.