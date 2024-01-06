مياه الشرب بسوهاج استعدت لمواجهة السدة الشتوية

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال فترة السدة الشتوية والتي تبدأ من 9 يناير الجاري حتى 7 فبراير 2024 من خلال مراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف ان محطات المياه الارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع وانه تم تنفيذ سيناريوهات لغلق المحطات المتاثرة وتشغيل المحطات البديلة كما انه تم اجراء الدراسات الهيدروليكية للقرى المتاثرة بالسدة الشتوية.

واوضح م. رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه تتاثر بعض المراكز والقرى بمحافظة سوهاج نظرا لانخفاض منسوب المياه بالترع ففى مركز سوهاج تتاثر قرى ادفا واولاد نصير ونجع النجار وبلصفورة والصلعا وونينة الشرقية والغربية والمحامدة القبلية والكوامل وتكون المياه ضعيفة بالادوار العليا وفى مركز اخميم يتاثر حى الكوثر وقرى السلامونى والصوامعة شرق ونجوع الصوامعة ومدينة اخميم حيث تضعف المياه بالادوار العليا نهارا كما تصل المياه للادوار الارضية نهارا بقرى الظهير الصحراوى والاحايوة شرق والعيساوية شرق والكولا ومصنع البوتجاز ونجع مزيد وتتاثر المنطقة الصناعية بالأحايوة وعلى المصانع تخزين المياه مع ارسال سيارات مياه نقية للمصانع الملتزمة بسداد فواتير المياه.

وفى مركز المنشاة تتاثر قريتى جزيرة طوخ واولاد حمزة حيث تضعف المياه بالادوار العليا نهارا وفى مركز جرجا تتاثر منطقة جنوب المدينة وقرى الابعادية ومزاتا والشيخ جبر وكوم الصعايدة ونجع الطينة ونجع عبد النبي بالادوار العليا فقط وتتواجد بالدور الارضي نهارا ويتحسن الوضع ليلا وفى مركز دار السلام تتاثر نجوع مازن شرق في الادوار العليا فقط نهارا وتتواجد ليلا

واكد حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن 125 انه فى حالة وجود شكوى يتم التواصل مع الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة وذلك على الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg او من خلال صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

ومن الجدير بالذكر أن مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة والبلينا لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وان جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها.