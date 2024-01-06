رئيس حي غرب سوهاج يتفقد مشروع إنشاء سوق السمك بمنطقة نجع مصلح

تفقد أحمد الشطوري رئيس حي غرب سوهاج بدء الأعمال الإنشائية في مشروع سوق السمك بمنطقة نجع مصلح على مساحة 1000 متر بأجمالي تكلفة 11 مليون و100 ألف جنيه وذلك من خلال المشروعات المشتركة بين ديوان عام محافظة سوهاج والوحده المحليه لحي غرب سوهاج ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر بناءً على توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم بشأن متابعة المشروعات .



وقال رئيس حي غرب سوهاج أن المشروع يضم عدد ٣٠ محل تجاري وثلاجة أسماك ومطعم ومغسلة أسماك وأنه سوف يتم عمل تطوير شامل للمنطقة المحيطة بعد الأنتهاء من سوق السمك وأن أعمال المتابعة مستمرة .



وفي سياق متصل قام أحمد الشطوري بالإشراف والمتابعة لأعمال وحملات النظافة لرفع كفاءة الشوارع والمناطق بقطاع المخبز الألي ومنطقة الشهيد وشارع السيالة وحوض التلاتين وطريق كورنيش ترعة نجع حمادي .



وشملت حملات النظافة أيضا قطاع البحر بالمدينة الطبية ومدينة العرائس ونجع مطرود ونجع مصلح وشارع البحر ونفق نبيل فراج وشوارع المحطة الجرجاوية الرئيسي والخلفي ومنطقة القيسارية والعارف والقطب والغياتية وقطاع غرب منطقة غرب الكوبري والعمري وراشد والحويتي .



وأضاف رئيس حي غرب سوهاج أنه قد تم كنس الشوارع ورفع القمامة والمخلفات الصلبة وتفريغ الحاويات بجميع قطاعات الحي وتم رفع 185 طن قمامه تقريبا من قطاعات الحي .



وأوضح "الشطوري" أن ذلك يأتي في إطار الإرتقاء بمنظومة النظافة ومتابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والعمل على تكثيف حملات النظافة والتخلص الآمن من القمامة والمخلفات لحماية البيئة والحفاظ على الشكل الحضاري وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وجاري إستمرار أعمال النظافة بباقي قطاعات وشوارع الحي من خلال ورديات النظافة التي تتم على مدار اليوم .