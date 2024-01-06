السيسي: بذلنا جهدًا كبيرًا لإنشاء بنية رياضية ضخمة (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الدولة بذلت جهدا كبيرا لإنشاء بنية رياضية ضخمة، على رأسها المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تتضمن حوالي 22 منشأة رياضية وفقا للمعايير الأوليمبية، مؤكدا أن الدولة عملت على رفع كفاءة 4500 مركز شباب على مستوى الجمهورية.

وأضاف “السيسي” خلال تفقده تدريبات منتخب مصر الأول لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية؛ حيث يستعد المنتخب للمشاركة في بطولة كأس الأمم الرفريقية، عرضتها فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم السبت، أن العمل ما زال جاريا لتطوير أكبر للبنية التحتية الرياضية.



وأشار إلى أن الدولة بدأت في بناء المدينة الأوليمبية منذ 6 سنوات وانتهت منها بالكامل منذ 4 أشهر تقريبا، لافتا إلى أن الدولة وضعت هدفا جوهريا وهو تجهيز الشباب المصري رياضيا للمشاركة وتمثيل مصر في المحافل الدولية.

وأعرب السيسي عن سعادته بوجود 7 لاعبين من المنتخب المصري يخوضون تجربة الاحتراف في أندية أوروبية وعالمية، متمنيا زيادة هذه الأعداد لأن الاحتراف يعكس قدرات الشباب المصري.

وواصل السيسي أن النجاح الرياضي يأتي بالموهبة والإخلاص في الفكر واللعب والمشاركة، مشيرا إلى أن كرة القدم هي أكثر اللعبات شعبية حول العالم، وأن المنتخب المصري قادر على تحقيق بطولة إفريقيا للمرة الثامنة، كما أعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بالتوفيق للاعبي المنتخب في رحلتهم لكوت ديفوار، حيث تقام بطولة كأس الأمم، وتحقيق البطولة، مؤكدا أن مصر كانت دائما سباقة في المجال الرياضي.