فوائد البرتقال في الحفاظ على البشرة| علماء يكشفون مفاجأة

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات أن البرتقال يعزز الشباب ويحافظ على الطاقة.

البرتقال

البرتقال والحفاظ على البشرة

لقد أثبت العلماء أن هذه الفاكهة معروفة بخصائصها المفيدة بسبب وجود كمية كبيرة من فيتامين C في تركيبتها ومع ذلك، فإن البرتقال مفيد أيضًا لأسباب عديدة أخرى وعلى سبيل المثال، يمكنها مساعدة الأشخاص في الحفاظ على بشرة وجسم شابين ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذا المنتج يحتوي على مجموعة غنية من المغذيات الدقيقة التي يمكنها الحفاظ على الشباب والطاقة لفترة طويلة ولذلك فإن تناوله مفيد لمن يهتم بالمحافظة على الشباب من الأفضل تناول الفاكهة الطازجة، ولكن يمكنك أيضًا شرب عصير البرتقال الطازج على الإفطار أو الغداء، سيكون هذا أيضًا كافيًا للحفاظ على توازن الفيتامينات والمواد المغذية في الجسم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة المفيدة التي تساعد في الحفاظ على الجسم في حالة جيدة وتحسين الحالة المزاجية ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذه الفاكهة تحتل المرتبة الثالثة في المذاق بعد الشوكولاتة والفانيليا ويوصى به للأشخاص الذين تم تشخيصهم بانخفاض حموضة المعدة؛ يمكن لعصير الفاكهة تطبيع الخلل وزيادةه وتحسين عملية الهضم بشكل عام.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من المهم استهلاك العصير والفواكه نفسها "باعتدال"، لأنها بكميات كبيرة يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي، ويمكن أن تكون ضارة أيضًا بمعدة الإنسان وتؤثر سلبًا على عملية الهضم لذلك، كل شيء جيد في الاعتدال.