عاجل
أنباء عن استخدام الحوثيين الطيران الحربي لضرب إسرائيل قناص إسرائيلي يقتل نازح فلسطيني على باب مستشفى بخانيونس وكيل فان دين بروم يكشف للوفد حقيقة مفاوضات الزمالك مع المدرب الهولندي
السبت 06 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

فوائد البرتقال في الحفاظ على البشرة| علماء يكشفون مفاجأة

البرتقال
البرتقال

أفاد باحثون من الولايات المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات أن البرتقال يعزز الشباب ويحافظ على الطاقة.

البرتقال 
txt

البرتقال بـ8 جنيهات.. انخفاض أسعار الفاكهة والخضراوات بأسواق الفيوم

txt

البرتقال كلمة السر للمناعة بالشتاء.. وأطباء يعددون المزايا

البرتقال والحفاظ على البشرة 

لقد أثبت العلماء أن هذه الفاكهة معروفة بخصائصها المفيدة بسبب وجود كمية كبيرة من فيتامين C في تركيبتها ومع ذلك، فإن البرتقال مفيد أيضًا لأسباب عديدة أخرى وعلى سبيل المثال، يمكنها مساعدة الأشخاص في الحفاظ على بشرة وجسم شابين ويرجع ذلك إلى حقيقة أن هذا المنتج يحتوي على مجموعة غنية من المغذيات الدقيقة التي يمكنها الحفاظ على الشباب والطاقة لفترة طويلة ولذلك فإن تناوله مفيد لمن يهتم بالمحافظة على الشباب من الأفضل تناول الفاكهة الطازجة، ولكن يمكنك أيضًا شرب عصير البرتقال الطازج على الإفطار أو الغداء، سيكون هذا أيضًا كافيًا للحفاظ على توازن الفيتامينات والمواد المغذية في الجسم.

 

بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي أيضًا على مضادات الأكسدة المفيدة التي تساعد في الحفاظ على الجسم في حالة جيدة وتحسين الحالة المزاجية ومن الجدير بالذكر أيضًا أن هذه الفاكهة تحتل المرتبة الثالثة في المذاق بعد الشوكولاتة والفانيليا ويوصى به للأشخاص الذين تم تشخيصهم بانخفاض حموضة المعدة؛ يمكن لعصير الفاكهة تطبيع الخلل وزيادةه وتحسين عملية الهضم بشكل عام.

 

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه من المهم استهلاك العصير والفواكه نفسها "باعتدال"، لأنها بكميات كبيرة يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي، ويمكن أن تكون ضارة أيضًا بمعدة الإنسان وتؤثر سلبًا على عملية الهضم لذلك، كل شيء جيد في الاعتدال.

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال ارتكب 12 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة

المحكمة الدستورية تقضى بعدم دستورية تخويل وزير التضامن الاجتماعي سلطة عزل مجالس أمناء المؤسسات الأهلية

الأمن يضبط تاجر عملة في المنوفية

وكيل تعليم الغربية يكرم توجيهات المجال الصناعي والتربية النفسية
الجريدة الورقية