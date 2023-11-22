البرتقال كلمة السر للمناعة بالشتاء.. وأطباء يعددون المزايا

تعد فاكهة البرتقال هي كلمة السر لمناعة أقوى قادرة على مجابهة أمراض الشتاء بحسب أطباء، فمع اقتراب فصل الشتاء تزداد الحاجة إلى فيتامين سي للوقاية من نزلات البرد.

وينصح الأطباء بتناول البرتقال لكونه من أكثر الأشياء التي تحتوي على فيتامين سي، لكن بعض الدراسات أكدت أن هناك أطعمة أخرى سواء فاكهة او خضروات تحتوي على كميات كبيرة من فيتامين سي أكثر من البرتقال نرصد بعض هذه الفاكهة والخضروات.

فوائد البرتقال

وطبقًا للمواقع الطبية هناك 5 فوائد كبيرة للبرتقال، ليست معروفة للجميع، قد لا تتعلق فقط بالحصول على "فيتامين سي".

الفوائد الصحية للقلب .. يرتبط استهلاك فاكهة البرتقال وعصير البرتقال بالعديد من الفوائد الصحية للقلب، وذلك بفضل العناصر الغذائية التي يحتوي عليها بشكل طبيعي.

صحة العين

كما تعد من أهم فوائد البرتقال، هو احتواؤه على نسبة عالية من فيتامين سي، حيث تحتوي برتقالة متوسطة الحجم على 116% من القيمة اليومية.

يعتبر البرتقال مصدراً قوياً للألياف، تحتوي ثمرة واحدة على 12% من قيمتها اليومية، فالنظام الغذائي الغني بالألياف له فوائد عديدة، حيث إنه يساعد على تطبيع حركات الأمعاء، ويخفض مستويات الكوليسترول، ويتحكم في نسبة السكر في الدم، ويحافظ على صحة الأمعاء ويساعد في تحقيق وزن صحي.