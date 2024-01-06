السيسي يستمع لشرح وزير الرياضة حول المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت،حول بناء وإنشاء ومحتويات الصالات وكيفية الدخول والخروج ونظام البوابات فيما يخص مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أكد الدكتور أشرف صبحي للرئيس السيسي، خلال جوله نقلتها قناة «إكسترا نيوز»، إن المدينة كانت حلم و الصالات الحديثة قادرة على استقبال كل الأحداث الرياضية.. وننفذ صالة مغطأة فى كل محافظة.. وتم الانتهاء من المدينة وفق أحدث النظم العالمية".

أشار إلى أن المدينة تضم أكثر من 40 بوابة دخول وخروج، لمراعاة التكدس من قبل الجمهور في المباريات، كما أن العاصمة الإدارية تضم صالة مغطاة، مشيرا إلى أن المدينة تم الانتهاء منها، وسيتم إدارتها بشكل عالمي، فيما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.