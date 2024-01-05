الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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السيسى يتفقد عددًا من الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عددا من الطرق والمحاور الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة.

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الرئيس السيسي يُهنئ الأقباط المصريين بالخارج بعيد الميلاد المجيد

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وعرضت فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، لقطات من تفقد الرئيس السيسي للطرق الجديدة بمنطقة القاهرة الجديدة.

 

وقام الرئيس السيسي بالتحدث مع العاملين في إنشاء الطرق الجديد واستمع لأبرز المستجدات.

 

 

وفي سياق آخر، تقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتهنئة للأقباط المصريين المقيمين خارج البلاد، وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

 

 قال الرئيس السيسي في برقية التهنئة: الإخوة والأخوات، أقباط مصر بالخارج، إنه لمن دواعي سروري أن أبعث إليكم بأخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

 

 تابع الرئيس السيسي، في البرقية التي نقلتها سفارات وقنصليات مصر بالخارج عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، إنه يغتنم هذه المناسبة الطيبة، كي يعرب عن أمنياته للمصريين بالخارج بدوام التوفيق والنجاح، داعياً الله تعالى أن يجعله عيداً سعيداً مباركاً، وأن يعيده عليهم بالخير والسعادة، وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام التقدم والرقى والازدهار، وكل عام وأنتم بخير.

 

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