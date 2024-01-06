بهجت العبيدي مهنئا بعيد الميلاد المجيد: مصر عصية على أصحاب الفكر المنحرف

تقدم بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج بالتهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وكذلك لجميع الأقباط داخل مصر وخارجها وخاصة أبناء مصر الأقباط بالجالية المصرية بالنمسا وذلك بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

وقال بهجت العبيدي إننا نتوجه للأخوة الأقباط بأجمل التهاني وأعظم الأماني بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا جميعا وهي ميلاد السيد المسيح، مؤكدا أن أبناء الشعب المصري مسلمين وأقباط سيظلون على قلب رجل واحد لا يلتفتون لأصحاب الأفكار المنحرفة التي تفرق بين أخوة الوطن وأن مصر ستظل عصية على أصحاب الفكر المنغلق والدعاوى المنحرفة.

وأكد العبيدي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضرب المثل في إرساء القيم الإنسانية والحضارية حينما يحرص كل عام على تهنئة الأخوة الأقباط ومشاركتهم هذا العيد المقدس وهو بذلك يقود حركة المجتمع المصري نحو التسامح والإخاء والمحبة والمواطنة.

احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في قصر الدوبارة بوسط القاهرة، وذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

وخلال مشاركة سيادتها في الاحتفالية، قدمت السفيرة سها جندي التهنئة لجميع المصريين بالخارج والداخل؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، ووجهت رسالة مفادها أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان، مضيفة أن التاريخ سيظل يسطّر بحروف من نور كيف احتضنت مصر جميع الأديان منذ فجر التاريخ.

واختتمت وزيرة الهجرة رسالتها متمنية للقيادة السياسية ولجميع المصريين عامًا سعيدًا مليئًا بالخير والمحبة وتتحقق فيه كل الآمال والأمنيات.