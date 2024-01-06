أذكر فلسطين التى ارتضيتها محلاً لميلادك

فى ميلاد المسيح تتأمل فى نجم المشرق الذى فاق نور الشمس المشرقة بلمعانه، وأضاء وقت النهار حتى وصل المجوس إلى حيث كان المذود.. وللتأمل فى العجائب السمائية التى جعلت يوم الميلاد أزهى الأيام وأحلى الأعياد وأكثرها تألقاً، فأشرق بنوره وبدد ظلمات الجهل التى تخبطت بها البشرية قروناً وأحست النفس أنها أفلتت من عقاب الخطية. أمام المذود نتأمل فى مسيح المحبة ما اعجبه!! المجوس كانوا ينتظرونه بسهر الليالى والكل نائم حتى فى النهار، وأمامك يا سيدى أقدم فمى ولسانى ليسبحاك بلا فتور ونناجى الإنسانية أن تفتح قلبها وتنعم بهذا اللحن الملائكى الرائع «الْمَجْدُ للهِ فِى الأَعالِى، وَعَلَى الْأَرْضِ السَّلامُ، وَبِالنَّاسِ الْمَسَرَّة «لو ١٤:٢».

ونناجيك يا طفل المذود لكى تطمئن قلوبنا بصوتك الحنون وأن تملأنا فرحاً وتغمرنا بسلام الروح وتنعم على البشرية جمعاء بهدوء الفكر وراحة الضمير ونسألك أن تبطل الحروب وأن تزيل عنا الهموم. أيها الطفل الوديع الجميل والبسيط ولدت من عذراء فى مذود حقير وتركت عرش مجدك السماوى، فعلمتنا أن الاتضاع فضيلة وليس رذيلة وأن حبك عجيب فريد أعظم تفسير له أنه لا يفسر! فيا طفل المغارة الوديع أجعلنى اميناً فأنا أمام المذود عرفت معنى الحياة لأنى رأيتك شمس البر الذى ينير قلبى. أن من يراك يقف أمامك مذهولاً ومن يكلمك لا يجد ما يقول، والتأمل فى جمالك يحير العقول! حياتك تسكت الأدباء ولغتك السمائية تذهل الشعراء.. ومعجزاتك الباهرة تربك العلماء وعيناك يشع منها بريق النور العجيب، ويداك تمتدان للمعوزين بالخير وقدماك تسرعان بخير للفقراء فأنت محبوب وحلو يا يسوع. عجيب أنت حقاً فقد أخليت ذاتك فى ميلادك ونزلت إلى العالم هادئاً بدون ضجة ودخلته فى خفاء لم يشعر به أحد وولدت فى يوم مجهول وأتيت فى صمت بعيداً عن كل مظاهر الترحيب وجئت فى إخلاء عجيب للذات، فكل الذين استقبلوه جماعة من الرعاة المساكين ثم المجوس. احتملت ضعف البشرية وأنت المنزه عن كل ضعف حقاً أنك الوحيد الذى استطاع أن يغير مجرى التاريخ.. صحيح لم تجد لك فى الموضع منزلاً ولا فى المنزل موضعاً. لكن السماء كلها ارتجت لك. واحتفت بك، لم تعزف لك موسيقى على الأرض، لم تدق لك نواقيس ولا طبول ولكن أجراس السماء دقت لك يا له من لحن عجيب يا لها من أنشودة تفوقت على أعظم لحن فى الوجود. حقيقة أن ميلادك لحن مدهش أنشدته السماء والأرض، حقاً أن ميلادك ميلاد الرحمة والإيثار وميلاد للرفق والإحسان، يا عظيماً فى حكمتك ورائعاً فى قامتك وقديراً فى نعمتك. أسست مملكة خالدة لا تنقرض هى مملكة الحق والعدل والقوة والمجد. أيها الكوكب النورانى يا عجيباً فى كل شىء نتوسل إليك ونرفع قلوبنا لمجدك ونصرخ بقلب واحد: اذكر فلسطين التى ارتضيتها محلاً لميلادك، واحفظ بلادنا الحبيبة مصر التى اخترتها ملاذاً لمجيئك ونحن نثق فيك ونناجيك فمن يقف امامك يصير مذهولاً من قدرتك، ومن يكلمك لا يجد ما يقول.

القمص ميخائيل جرجس

وكيل مطرانية حلوان والمعصرة وتوابعهما