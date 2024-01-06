Gmail لنظام Android يحصل على ميزة طال انتظارها

يعد Gmail، بلا شك، أحد أفضل تطبيقات البريد الإلكتروني لنظام التشغيل Android، وقد اكتسب مكانته كخدمة البريد الإلكتروني الأكثر استخدامًا في العالم - ولكنه بالتأكيد ليس مثاليًا. مثل معظم منتجات Google، فهو يحتوي على بعض نقاط الضعف الصارخة التي تجعلك تتساءل، خاصة في سياق جميع الميزات الرائدة في الصناعة، مثل Help Me Write ومرشحات البحث المتقدمة، التي يدعمها. ربما كان الإغفال الأكثر إثارة للحيرة على مر السنين هو افتقار التطبيق إلى خيار تحديد الكل - بدلاً من ذلك، كان عليك تحديد كل بريد إلكتروني تريد حذفه أو أرشفته أو إعادة تصنيفه يدويًا. لقد تغير ذلك أخيرا.



اكتشفنا لأول مرة دليلاً على أن تطبيق Gmail لنظام Android يعمل على زر تحديد الكل في سبتمبر. في ذلك الوقت، اكتشف AssembleDebug من TheSpAndroid بعض العلامات المخفية التي تشير إلى أن Google كانت تقوم بإعداد الميزة، ولكنها لم تكن متاحة للمستخدمين العاديين. وبعد بضعة أسابيع، أفاد موقع 9to5Google أن عددًا قليلاً من المستخدمين قد اكتشفوا الميزة أثناء الاختبار، ولكنها لم تكن مرتبطة بإصدار التطبيق، وبدلاً من ذلك اعتمدت على تغيير من جانب الخادم، على الأرجح على مستوى الحساب.

بعد رؤية تقرير على موقع Reddit اليوم يفيد بأن بعض المستخدمين رصدوا هذه الميزة، قمنا ببعض التحقيقات. على جميع الأجهزة التي اختبرناها، والتي تشمل حسابات Google المتعددة وإصدارات تطبيق Gmail (على وجه التحديد، 2023.11.12.586837719 و2023.11.26.586591930)، كانت ميزة تحديد الكل الجديدة متاحة، مما يشير إلى انتشار واسع النطاق.

إنها ميزة بديهية، حتى لو كانت متأخرة للغاية. ما عليك سوى الضغط لفترة طويلة على رسالة بريد إلكتروني أو النقر على الصورة الرمزية للمرسل على اليسار لتحديد محادثة واحدة، ثم سترى خيار تحديد الكل الجديد في أعلى القائمة. تشبه إلى حد كبير الميزة التي كانت متاحة على موقع سطح المكتب لسنوات، وهي تعمل في جميع طرق العرض، بدءًا من نتائج البحث وحتى صناديق البريد الوارد والفئات.

ولكن هناك تحذير واحد غريب: تحديد الكل لا يحدد دائمًا كل بريد إلكتروني في طريقة العرض. يؤدي استخدام هذا الخيار إلى تحديد جميع رسائل البريد الإلكتروني الموجودة على الصفحة، والتي يبلغ عددها 50 بشكل افتراضي. إحدى الميزات الغريبة لواجهة مستخدم التمرير التي لا نهاية لها في Gmail لنظام Android هي أنه يمكنك النقر فوق تحديد الكل، ثم إذا كانت القائمة طويلة بما يكفي، فقم بالتمرير لأسفل بعد البريد الإلكتروني الخمسين لرؤية مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم تحديدها (بمجرد تحميلها). ولكن إذا قمت بالتمرير إلى نهاية القائمة قبل النقر فوق "تحديد الكل"، فيمكنك في الواقع تحديد مجموعة من رسائل البريد الإلكتروني الموجودة في هذا العرض.

قد يبدو من الجنون الحديث عن شيء بسيط مثل زر تحديد الكل لتطبيق بريد إلكتروني في عام 2024، ولكن هذا هو جوجل باختصار. تبدو الشركة دائمًا عازمة على مطاردة الشيء الكبير التالي، على حساب كل الأشياء الصغيرة التي تعمل بالفعل على تحسين نوعية الحياة. لكن هذه الإمكانات المثيرة لتغيير قواعد اللعبة هي التي تجعلنا مهتمين، حتى لو كان الأمر يتحول إلى لعبة إلقاء الذكاء الاصطناعي على مجموعة من المنتجات لمعرفة ما سينجح.