إطفاء قمينة طوب بمنطقة الساحل بنجع حمادي

صرح بيومى عبد الباسط مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة نجع حمادى، عند ورود شكوى بوجود قمينة طوب بمنطقة الساحل بنجع حمادى، تم التحرك على الفور من قبل المختصيين بادارة شئون البيئة على موقع الشكوى، حيث تبين وجود قمينة طوب مشتعله وينبعث منها كمية كبيرة من الادخنة الملوثة للبيئية التى تؤثر بالسلب على صحة المواطنين القاطنين بهذه المنطقة والمناطق المجاورة، وعلى الفور تم اخمادها وتحرير محضر ضد المخالفين .

من جانبه اكد انور ان اى مخالفة يتم رصدها او ورودها يتم التعامل الفورى معها بالتنسيق مع الجهات والادارات المعنية مع اتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، وذلك فى اطار القواعد والقوانين المنظمة التى تندرج تحتها المخالفة .

وذلك بناءاً على تعليمات اشرف انور رئيس مركز ومدينة نجع حمادى الى جميع رؤساء الوحدات المحلية القروية والادارات المعنية بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة للوحدة المحلية على ارض الواقع .