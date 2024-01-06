أسعار تذاكر وموعد عرض مسرحية "كازانوفل" بموسم الرياض

يستعد أبطال مسرحية كازانوفل، لانطلاق العرض ابتداءً من يوم 9 إلى 11 يناير الجاري، وذلك على المسرح العالمي ضمن فعاليات موسم الرياض، المقام بالمملكة العربية السعودية.



أسعار تذاكر مسرحية كازانوفل

يشار إلى أن تنوعت فئات مسرحية كازانوفل بين تسع فئات، وهي: -

الأولى بـ 85 ريالا سعوديا، والثانية بـ 100 ريال سعودي، والثالثة بـ 250 ريالا سعوديا، والرابعة بـ 300 ريال سعودي، والخامسة بـ 400 رسال سعودي، والسادسة بـ 450 ريالا سعوديا، والسابعة بـ 500 ريال سعودي، والثامنة بـ 800 ريال سعودي، والتاسعة بـ 900 ريال سعودي.

قصة مسرحية كازانوفل



تدور أحداث مسرحية كازانوفل في إطار كوميدي حول حميد الذي يريد تزويج ابنته جوجو لابن شقيقه نوفل المهندس الخام الذي ليس له تجارب عاطفية سابقة، بينما تريد شاهينور زوجة حميد تزويج جوجو لابن شقيقتها الراقص سلفادور سليل العائلة الأرستقراطية والذي يجيد التعامل مع النساء فيقرر والدها حميد أن يصنع تاريخًا عاطفيًا لنوفل مع نجمة استعراضية شهيرة ليبهر جوجو.

أبطال مسرحية كازانوفل

يذكر أن مسرحية كازانوفل، بطولة هنا الزاهد، أحمد السعدني، سامي مغاوري، أحمد التهامي، ميرنا جميل، إدوارد، ليلى عز العرب، محمد عبد الرحمن الشهير بـ توتا.