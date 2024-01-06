نصف مليون جنيه زيادة رسمية على أسعار تويوتا فورتشنر موديل 2024

أعلنت مجموعة تويوتا مصر،عن أحدث قائمة سعرية لسيارات العلامة اليابانية "تويوتا" المتوافرة في مصر، وشهدت القائمة السعرية الجديدة لسيارات تويوتا، والتي حصل بوابة الوفد الإلكترونية على نسخة منها، زيادات جديدة على أسعار سيارة تويوتا الشهيرة تويوتا فورتشنر موديل 2024.

بلغت قيمة الزيادة على أسعار السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 نحو 500 ألف جنيه بحسب القائمة السعرية الجديدة.

تتوافر تويوتا فورتشنر موديل 2024 بـ 3 فئات من التجهيزات، وطالت الزيادة الجديدة جميع فئات السيارة، وتقدم بوابة الوفد الإلكترونية الأسعار الجديدة للسيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة.

أسعار تويوتا فورتشنر 2024

أصبح سعر الفئة الأولى من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 بعد الزيادة الجديدة 3 ملايين جنيه، بدلا من 2 مليون و500 ألف جنيه.

أما الفئة الثانية من السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024 فارتفعت بعد الزيادة الجديدة إلى 3 ملايين و300 ألف جنيه، بدلاً من 2 مليون و800 ألف جنيه.

فيما قفزت الفئة الثالثة من السيارة “فورتشنر” إلى 3 ملايين و500 ألف جنيه، بدلاً من 3 ملايين.

وفي السطور التالية تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية أبرز مواصفات السيارة تويوتا فورتشنر موديل 2024.

تأتي السيارة تويوتا فورتشنر في السوق المحلية بإصدارين،"الأول"يعتمد على محرك سعة 2.7 لتر، بقوة 163 حصان مع عزم أقصى للدوران 245 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة مكون من 6 سرعات، فيما زود الإصدار الثاني من "فورتشنر" بمحرك سعة 4.0 لتر، بقوة 234 حصان، وعزم أقصى للدوران 376 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة مكون من 6 سرعات.

ومن حيث التجهيزات والكماليات فتأتي السيارة "فورتشنر" بـ"مصابيح أمامية وخلفية LED – مصابيح أمامية حساسة للإضاءة – إضاءة نهارية LED – جنوط رياضية 17 بوصة و 18 بوصة-مرايا ضم كهربائية- زر تشغيل السيارة بدون مفتاح – عجلة قيادة متعددة الوظائف – مفتاح بصمة – تحكم فى ناقل الحركة عن طريق عجلة القيادة- مكيف هواء مزود بمخارج للمقاعد الخلفية – مسند يد خلفى – فتح وغلق السيارة بدون مفتاح – إمكانية طى ظهر الكنبة الخلفية – شاشة وسائط 8 بوصة مدعمة بالاتصال عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى- بلوتوث"

وتقدم السيارة "فورتشنر"موديل 2024 ببباقة متعددة من وسائل الأمان، تشمل "وسائد هوائية- فرامل مانعة للانغلاق ABS – توزيع إلكترونى للفرامل EBD – برنامج الثبات الإلكترونى ESP – نظام المساعدة على صعود التلال HLA – مثبت سرعة – نظام إيموبليزر ضد السرقة- حساسات ركن أمامية وخلفية – كاميرا خلفية".