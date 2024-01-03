روسيا: أوكرانيا تتكبد خسائر فادحة في ليمان وخيرسون ودونيتسك

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أوكرانيا فقدت نحو 40 من جنودها في منطقة ليمان الاوكرانية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أوضحت الوزارة - في بيان أذاعته وكالة الأنباء الروسية (تاس) - "كانت خسائر اوكرانيا ما يصل إلى 40 من الجنود وسيارتين ، بالإضافة إلى دائرة الهاوتزر دي ٣٠".

وفي منطقة خيرسون، اشارت الدفاع الروسية، إلي أنه تم تدمير أكثر من 50 جنديًا أوكرانيا.

وأضافت أنه تم تدمير مركبات قتالية مدرعة و 3 سيارات ونورل لنظام الصواريخ المضاد للطائرات BUK-M1، بالإضافة إلى نظام D-20 ".

وعن دونيتسك، قالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا خسر ما مجموعه أكثر من 310 جنديًا في منطقة دونيتسك.

ولفتت إلي أن "الخسائر الإجمالية لأوكرانيا في هذه المنطقة أكثر من 310 جنودًا ، ودبابة ، واثنين من سيارات قتال المشاة في برادلي وثلاث مركبات قتال مدرعة وتسع مركبات وحدة مدفعية MSTA-Bومحطة حرب إلكترونية ".