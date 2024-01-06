استقرار الأحوال الجوية بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد

تشهد البلاد خلال هذه الأيام حالة من الإستقرار في الأحوال الجوية مع إنخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد مما يجعلنا نشعر ببرودة الطقس.

الطقس السائد مائل للدفء

ووفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن الطقس السائد مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء بالتزامن مع أعياد الميلاد المجيد، حتى الخميس المقبل.

سقوط أمطار خفيفة

وأضافت الهيئة، هناك سقوط للأمطار الخفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة قد تصل لحد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد على بعض المناطق، ونشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة كالاتي:

القاهرة العظمى 22 والصغرى 14

المنصورة العظمى 22 والصغرى 13

الزقازيق العظمى 23 والصغرى 14

شبين الكوم العظمى 22 والصغرى 14

طنطا العظمى 22 والصغرى 14

دمياط العظمى 22 والصغرى 14

بورسعيد العظمى 22 والصغرى 14

شرم الشيخ العظمى 25 والصغرى 16

الإسكندرية العظمى 22 والصغرى 11

مطروح العظمى 22 والصغرى 11

بني سويف العظمى 22 والصغرى 9

المنيا العظمى 22 والصغرى 9

أسيوط العظمى 22 والصغرى 8

سوهاج العظمى 23 والصغرى 9

قنا العظمى 24 والصغرى 11