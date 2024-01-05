الأرصاد تكشف حالة الطقس وتحذر من الانخداع بارتفاع درجات الحرارة.. فيديو
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.
وقالت إن المناطق الساحلية تشهد تأثرا كبيرا بمخفض جوي في طبقات الجو العليا، ما أدى إلى سقوط الأمطار عليها، بخلاف المناطق الداخلية التي تشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية.
وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، معظم محافظات الجمهورية ستشهد غدا امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس وعدم سقوط أمطار، ما يؤدي إلى ارتفاع طفيف في قيم الحرارة خلال فترات النهار ومعظم الأنحاء.
ولفتت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بدرجتين وتصل إلى 3 درجات في بعض الأوقات، بينما تشهد فترات الليل برودة شديدة محذرة المواطنين من الانخداع بدرجات الحرارة المرتفعة في فترات النهار.
- هيئة الارصاد الجوية
- الأرصاد الجوية
- الارصاد الجوية اليوم
- بيان الارصاد الجويه
- الارصاد الجويه المصريه غدا
- توقعات الارصاد الجويه خلال الايام القادمه
- الظواهر الجويه
- الامطار على مصر
- طقس مصر
- مصر
- الارصاد الجوية في مصر
- الأرصاد
- القضية السورية
- هيئة الأرصاد المصرية
- من مصر
- الارصاد المصرية
- الطقس غدا فى مصر
- طقس الجمعة
- هيئة الأرصاد
- برنامج من مصر
- الحالة الجوية
- الأزمة السورية
- القضية الفلسطينية
- عمرو خليل من مصر