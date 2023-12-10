مخاطر صحية تهدد الفتيات عند بدء الدورة الشهرية مبكرًا.. أطباء يحذرون من مضاعفاتها

حذرت دراسة بريطانية حديثة من أن الفتيات والنساء اللاتي تبدأ دورتهن الشهرية في سن أصغر، أكثر عُرضة للإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والسكتة الدماغية عند وصولهم سن البلوغ.

مخاطر بدء الحيض مبكرًا على صحة النساء

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أفاد باحثو الدراسة أن الخطر يبدأ لدى الفتيات اللواتي تقل أعمارهن عن 13 عامًا عند بدء الحيض، ويزيد كلما كنّ أصغر سنًا، الأمر الذي قد يحدث بسبب ارتفاع مستويات هرمون الأستروجين، الذي يتعرضن له لفترة أطول.

مخاطر بدء الحيض مبكرًا على صحة النساء

درس الباحثون بيانات أكثر من 17 ألف و300 امرأة تتراوح أعمارهن بين 20 و65 عاما، بين عامي 1999 و2018، وتم تصنيفهن على أساس العمر الذي بدأن فيه الحيض، 10 سنوات أو أقل، 11 و12 و13 و14 و15 عامًا أو أكبر، وتم تتبعهن لمعرفة ما إذا كن قد أصبن بمرض السكري من النوع الثاني.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن 10% منهن أصبن بمرض السكري من النوع الثاني، ومن بين هذه المجموعة من النساء أبلغت 205 منهن أيضًا عن نوع من أمراض القلب والأوعية الدموية، ومقارنًة بالنساء اللاتي بدأت دورتهن الشهرية في سن 13 عاما، ارتبط سن الحيض المبكر بزيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 في وقت لاحق من العمر.

في الوقت نفسه، أثبتت الدراسة أن لدى النساء اللواتي بدأت دورتهن الشهرية في سن العاشرة أو أقل، خطرًا متزايدًا بنسبة 32%، ويرتفع الخطر بنسبة 14% في سن 11 عاما، و29% في سن 12 عامًا، وبين النساء المصابات بداء السكري، ارتبط العمر المبكر للدورة الشهرية الأولى بزيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، ولكن ليس بأمراض القلب والأوعية الدموية بشكل عام.

مخاطر بدء الحيض مبكرًا على صحة النساء

وبالنسبة للنساء اللاتي كان عمرهن 10 سنوات أو أقل عندما بدأت دورتهن الشهرية لأول مرة، كان خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أعلى بثلاثة أضعاف تقريبا بين النساء المصابات بالسكري، في حين انخفض هذا الخطر كلما تأخرت الدورة الشهرية.

وفي نهاية الدراسة، خلصت نتائجها إلى أن العمر المبكر عند بدء الحيض قد يكون أحد مؤشرات الحياة المبكرة لمسار مرض القلب والأوعية الدموية لدى النساء.