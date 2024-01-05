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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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فرنسا والأردن ينفذان عميلة إنزال جوي لمساعدات إنسانية وطبية في خان يونس

إنزال مساعدات جوية
إنزال مساعدات جوية أردنية لقطاع غزة

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ لها، أن سلاحا الجو الفرنسي والأردني ينزلان سبعة أطنان من المساعدات الإنسانية والطبية العاجلة إلى مستشفى ميداني في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الوضع الإنساني بغزة لا يزال حرجًا، مشيرًا إلى أن هذا ألأمر دفع باريس  للمشاركة مع الأردن في إنزال مساعدات عبر الجو للسكان بالقطاع؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

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وفي سياق آخر صادق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، خلال زيارته مقر الجبهة الشمالية على خطط لمواجهة رد حزب الله اللبناني المحتمل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وأمس الخميس، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إنه يجب أن يكون هناك "واقع جديد" يسمح للإسرائيليين الذين أخلوا المناطق الشمالية من البلاد بالعودة.

ويشير جالانت، بذلك إلى التبادل المتكرر لإطلاق النار عبر الخط الأزرق الذي رسمته الأمم المتحدة والذي يفصل بين إسرائيل ولبنان، حسبما أفادت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

 

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