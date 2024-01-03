شهداء وجرحى في عدوان إسرائيلي على رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصفا عنيفا على رفح وخان يونس، جنوبي قطاع غزة.

وحسب قناة الغد، استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 10 آخرين في قصف إسرائيلي على منزل بمنطقة خربة العدس في رفح.

و إطلاق صاروخين من طائرة استطلاع تابعة للاحتلال تجاه مواطنين أمام مول تجاري في رفح.

وفي خان يونس، ارتقاء 15 شهيدًا، وإصابة آخرين في القصف العنيف على مناطق متفرقة من المدينة.

وامتدت الغارات الإسرائيلية إلى وسط قطاع غزة، حيث دمرت طائرات الاحتلال عدة أبراج سكنية في النصيرات.

ونفذت طائرات الاحتلال أحزمة نارية مكثفة طالت محيط مدخل مخيم المغازي الرئيس، ومدرسة الثانوية للبنات، ومحيط منطقة المستوصف، وبيارة شيرين، ووادي بو رشيد في المغازي وسط القطاع.

وإلى جانب العمليات العسكرية الإسرائيلية في أنحاء قطاع غزة، طالبت قيادة جيش الاحتلال بتقليص إدخال المساعدات بسبب توقف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حماس، في أعقاب اغتيال القيادي بحركة حماس صالح العاروري.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية عملياتها ضد قوات الاحتلال، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن إصابة 25 من جنوده خلال الـ 24 ساعة الماضية في المعارك البرية بقطاع غزة.

ومن جانبها، قالت وزارة الصحة بغزة في بيان، اليوم الأربعاء، إن 22313 فلسطينيا استشهدوا، وأصيب 57296 في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وكثف جيش الاحتلال، القصف خلال الأيام الماضية على وسط وجنوب قطاع غزة، وخصوصا في مخيمات البريج والنصيرات وخان يونس، ما تسبب في امتلاء المستشفيات بعدد كبير من المصابين الفلسطينيين.