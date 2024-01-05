بعد تورطها بقضية جيفري إبستين|رد فعل صادم من أوبرا وينفري يثير الشكوك حولها

ما زالت قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين، صاحب الجزيرة المشبوهة والمتهم بالاتجار جنسيًا في الأطفال القاصرات، واحدة من أكثر القضايا غموضًا التي تشغل الرأي العام، والتي استمرت حتى بعد انتحاره، إذ تم إزالة السرية بشكل رسمي عن 1000 صفحة من وثائق جيفري، والتي ضمت أسماء أشخاص ربما تورطوا كان أبرزهم، الإعلامية الشهيرة أوبرا وينفري وبيل وهيلاري كلينتون ودوق يورك الأمير أندرو ومايكل جاكسون والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

جيفري إبستين

أوبرا وينفري متورطة في قضية جيفري إبستين

كشفت وثائق جديدة من المحكمة الفيدرالية في نيويورك، هويات الأشخاص الذي من المحتمل أن يكونوا متورطين في قضية جيفري إبستين، والذي ارتكب جرائم جنسية شنيعة في حق القاصرات، وكان من أبرز الأسماء الذي جعل الرأي العام في حالة من الصدمة في الإعلامية أوبرا وينفري.

طورت اسم أوبرا وينفري في قضية جيفري إبستين، والتي كانت من ضم الأسماء التي كشفت عنها المحكمة الفيدرالية، وسرعان ما قامت الصحافة العالمية بتغطية تفصيلات اتهامات أوبرا وينفري بشبكة للتجارة بالأطفال.

أوبرا وينفري

رد فعل صادم من أوبرا وينفري بعد الكشف عن تورطها في قضية جيفري إبستين

تسبب أوبرا وينفري في حالة من الصدمة والجدل لمحبيها، بعد تورط اسمها في قضية جيفري إبستين، وسرعان ما فتح عليها المتابعون أبواب النيران خاصة أنها واحدة من أشهر الإعلامين الأمريكين والمؤثرين في العالم، إذ اشتهرت بكونها مضيفة برامج حوارية مشهورة وتعمل كمنتجة تلفزيونية وممثلة ومؤلفة وناشطة خيرية ولها برنامج خاص عرض لمدة 25 عامًا من عام 1986 حتى عام 2011، كما حصدت على تعاطف الجماهير بعد أن قصت قصتها وهي اغتصابها وهي فتاة صغيرة على يد ابن عمها.

ولكن كان الأمر الأكثر غرابة هو ما فعلته أوبرا وينفري بعد ذلك، حيث أغلقت خاصية التعليقات على جميع وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بها ولم ترد على أخبار تورط اسمها في القضية مما زاد الشكوك أكثر حولها.

أوبرا وينفري

ما هي قضية جيفري إبستين أشهر القضايا الأمريكية

في عام 2005، رفع أحد الأشخاص دعوة قضائية تفيد بأن جيفري تحرش بفتاة قاصر تبلغ من العمر 14 عامًا، وعلى الفور بدأت شرطة بالم بيتش، فلوريدا، تحقيقاً معه، إذا اعترف بفعلته وأدين بتهمة الدعارة واستقطاب قاصر لممارسة الدعارة في 30 يونيو 2008، كان محتجزًا لمدة تقارب 13 شهرًا، مع الحصول على إفراج بشروط للعمل، وذلك ضمن اتفاق تم التوصل إليه فيما يعرف بصفقة التسوية القانونية، خلال الفترة التي كان فيها محتجزًا، حُدد انظر من الجانب الاتحادي 36 فتاة، بعضهن لم يتجاوز عمره 14 عامًا، اللواتي تعرضن للاستغلال والتحرش الجنسي.

جيفري إبستين

جيفري إبستين

وفي 6 يوليو 2019 اعتقل بتهمة الاتجار الجنسي القاصرات في جزيرة المتعة الخاصة به، ودخل السجن وتوفى هناك في 10 أغسطس 2019.

الأسماء المتورطة في قضية جيفري إنستين

- الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون.

- الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

- الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

- الأمير أندروا ابن ملكة بريطانيا.

- هيلاري كلينتون.

- الملياردير الأمريكي جيفري ابستاين.

- المذيعة أوبرا وينفري.

- الممثل توم هانكس.

- المغني الراحل مايكل جاكسون.

- جزيلين ماكسويل صديقة الملياردير ابستاين ورأس كبير في هذه القضية.

- جون بوديستا مدير حملة هيلاري كلينتون في انتخابات 2014.

- جيمس ألفانس صاحب محل كوميت للبتزا.

- ألكسندر أكوستا المدعي العام وقت كلينتون ووزير العمل لترامب.

جيفري إبستين