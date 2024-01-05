كرم جبر: السيسي رسخ قاعدة المواطنة بشكل عملي على أرض الواقع (فيديو)

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رمز الدولة يذهب مع المسيحين فى أعيادهم وفي نفس الوقت يذهب إلى المساجد لأعياد المسلمين.. والمسجد أخ للكنيسة.

وأضاف كرم جبر، خلال لقائه ببرنامج "مانشيت"، عبر قناة "CBC"، مساء اليوم الجمعة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رسخ قاعدة المواطنة بشكل عملي على أرض الواقع، موضحا أن كلا من المسلم والمسيحي له حقوقا متساوية وكلنا أبناء وطن واحد.

يجب ترسيخ العلاقة الطيبة بين عنصري الأمة

وأوضح كرم جبر إنه يجب ترسيخ العلاقة الطيبة بين عنصري الأمة، من أجل أن تكون دستورا دائما؛ حتى لا يعبث أحد بها، مشيرا إلى أنه كان فى فترة من الفترات عشنا سنوات طويلة فى فتن وصراعات بعيدة تماما عن طبيعة الشعب المصري.