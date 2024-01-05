مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط تجرى 993 جلسة غسيل كلوي

خلال شهر ديسمبر الماضي

أعلنت مستشفى أم القصور بجامعة أسيوط قيامها عن إجراء 993 جلسة غسيل كلوي خلال شهر ديسمبر الماضي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية. وقد كان الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور عامر رجب أحمد مدير المستشفى وتحت إشراف كبار القيادات الطبية في الجامعة والمستشفى. وتعود هذه الإنجازات إلى الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الفريق الطبي والإداري في المستشفى بإشراف الدكتورة عفت عبد الهادي، رئيس وحدة الكلى الصناعي بالمستشفيات الجامعية.

كما استقبل المستشفى 163 متردداً على العيادات الخارجية، وتم إجراء 342 تحليلاً و23 حالة أشعة، وتم أيضا عمل 3 رسم قلب وإجراء عملتين جراحيتين خلال الشهر نفسه

يعد هذا إنجازًا كبيرًا لمستشفى أم القصور الجامعي ويعكس التزامه بتقديم خدمات طبية متميزة للمرضى والمجتمع المحلي.

تشير هذه الأرقام إلى التزام فريق العمل بتقديم الرعاية الصحية عالية الجودة وضرورية للمرضى المصابين بأمراض الكلى وغيرها من الحالات الطبية.

يُذكر أن هذه الإنجازات تأتي في إطار سعي الجامعة والمستشفى لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية وتوفير العناية الطبية اللازمة للمرضى. ويُعتبر الاهتمام بصحة المجتمع وتقديم الرعاية الصحية على أعلى مستوى من الأولويات المهمة للمستشفى والجامعة.