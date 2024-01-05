وصول سفينة تركية ميناء العريش تحمل 2334 طن مساعدات إغاثية لغزة



وصلت قبل قليل سفينة مساعدات إغاثية تركية تحمل موادا غذائية وطبية إلى ميناء العريش البحري، تمهيدا لنقل المساعدات إلى قطاع غزة بعد تفريغها

وأعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري أن السفينة هي الثالثة التي تقدمها تركيا لغزة حيث وصلت السفينة المحملة بـ 2334 طنا من المساعدات الإنسانية لغزة، إلى ميناء العريش البحري.



وبادرت تركيا بإرسال أول سفينة مع بداية حرب غزة وتضمنت السفينة الأولى 8 مستشفيات ميدانية متكاملة مجهزة بغرف العمليات ووحدات العناية المركزة، بجانب 20 سيارة إسعاف مجهزة، و15 مولد طاقة وكميات من الأدوية والمستلزمات الطبية الخاصة بتشغيل المستشفيات الميدانية.

وفي وقت سابق، تفقد وفد الكونجرس الأمريكي رفقة اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء خلال زيارتهم لمدينة العريش، مخزن الهلال الأحمر اللوجيستي الذي يتم تخزين المساعدات الغذائية والإغاثية لغزة تمهيدا لنقلها إلى معبر رفح.



وتفقد الوفد مختلف الأقسام في مخازن الهلال الأحمر المصري بالعريش، واستمع لشرح من مسؤولي الهلال حول كيفية استقبال المساعدات التي تصل لمدينة العريش وطرق تخزينها وترتيبها ووضعها على شاحنات لإيصالها لقطاع غزة.