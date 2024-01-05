مستشفيات جامعة أسيوط تنظم يوما ترفيهيا لتقديم الدعم النفسي لمرضى الأورام

احتفالا بالعام الجديد

في إطار جهودها المستمرة لرعاية مرضى الأورام وتقديم الدعم النفسي لهم، نظم قسم الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة أسيوط حفلا ترفيهيا خاصا لمرضى الأورام. تم تنظيم الحفل بالتعاون مع الجمعية العلمية لأبحاث السرطان ومساعدة مرضى الأورام بصعيد مصر.

حظي الحفل برعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، وذلك تأكيدا على الاهتمام الكبير برعاية الأورام ودعم مرضىها.

شارك في الحفل طلاب كلية التربية النوعية وقدموا فقرات غنائية رائعة، تعبيرًا عن التضامن والدعم المجتمعي لمرضى الأورام.

يهدف الحفل الترفيهي الذي نظمته قسم الأورام والطب النووي بمستشفيات جامعة أسيوط إلى تقديم الدعم النفسي والمعنوي لمرضى الأورام من خلال تقديم لحظات من الفرح والتسلية. وقد تم تنظيم هذا الحدث بالتعاون مع الجمعية العلمية لأبحاث السرطان ومساعدة مرضى الأورام بصعيد مصر، وتحت رعاية كبار الشخصيات الطبية بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

حضر الحفل عدد من كوادر الطب والتمريض والمسؤولين الإداريين بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب طلاب كلية التربية النوعية الذين قدموا فقرات فنية وغنائية أمضوا من خلالها وقتًا ممتعًا مع المرضى.

تحدث الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي، عن أهمية هذه الفعاليات في تخفيف الضغط النفسي عند المرضى وتعزيز روح الأمل والتفاؤل لديهم. وأكد على أهمية دور الجوانب النفسية والاجتماعية في عمليات العلاج والشفاء من الأمراض.

تعتبر هذه الفعاليات جزءًا من الجهود المبذولة لتحسين جودة الرعاية الصحية وتوفير بيئة داعمة ومحفزة للمرضى، ويأتي ذلك في إطار التوجه الشامل للمستشفيات الجامعية نحو تقديم خدمات صحية متكاملة وشاملة تراعي احتياجات الجسد والعقل والروح.

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية

جانب من الفعالية