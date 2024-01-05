سر غياب أصالة عن حضور فيلم نجلها الأكبر| سبب تسمية ابنة شام بـ "جيهان"

تصدر اسم أصالة تويند موقع "أكس"، خلال الساعات القليلة الماضية بعد أن تغيبت عن العرض الخاص لفيلم الحريفة والذي يعد أول بطولة لابنها خالد الذهبي، والأمر الذي تسبب في تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تغيبها وعدم وقوفها بجانب نجلها.

خالد الذهبي يكشف سبب تغيب أصالة عن حضور العرض الخاص لفيلم الحريفة

كشف نجل الفنانة السورية أصالة، خالد الذهبي عن عدم حضور والدته العرض الخاص لفيلم الحريفة، وذلك خلال تصريحات تلفزيونية قائلًا: "أصالة منشغلة برعاية حفيدتها الأولى "جيهان" التي استقبلتها من أيام، والأسرة في غاية الفرحة والسعادة بوصول المولودة والتي حصدت على حب العائلة بشكل كبير".

أصالة ابنها خالد

سبب تسمية ابنة شام الذهبي بـ جيهان

تحدث خالد الذهبي نجل الفنانة أصالة عن جيهان ابنة شقيقته شام وعن حب أفراد الأسرة لها منذ ولادتها والعلاقة القوية التى تجمعه بها، قائلًا: "أنا بقيت خالو بقيت أرجع من الشغل بسرعة عشان اهتم بيها وأديها الرضعة الخاصة بها وأنا سعيد بقدومها".

شام الذهبي وزوجها

وأضاف خالد الذهبي: "دي أحلى هدية جاتلي من ربنا و زي القمر وفيها شبه كبير مني أنا وأصالة لأن احنا شبه بعض"، وعن سبب تسميها جيهان فقد أوضح أن والدة زوج شام تدعى جيهان وهو يكن لها كامل الحب والأحترام، كما أن الدكتورة التي كانت تدرس لشام تدعى جيهان وهى قريبة منها جدًا ودايمًا تمد لها يد العون.

احتفالات أبطال فيلم الحريفة بالعرض الخاص

احتفل أبطال فيلم "الحريفة" بالعرض الخاص للعمل بإحدى سينمات أكتوبر. وحضر عدد من أبطال العمل، كل من نور النبوي وأحمد حسام ميدو، خالد الذهبي، كزبرة، ولاعب الكرة السابق عبد الستار صبري، والمؤلف إياد صالح والمخرج رؤوف السيد، كما حرص النجم خالد النبوي على الحضور لتهنئة نجله نور بأول بطولاته السينمائية.

فيلم الحريفة

تدور قصة فيلم "الحريفة" حول شاب يدعي ماجد وهو لاعب كرة، تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية وهناك يتعرف على مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك في مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب ومعاً يحلمون بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.

والفيلم من بطولة، نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، أحمد حسام (ميدو)، بيومي فؤاد.