شام الذهبي تستقبل طفلتها.. "حفيدة" أصالة الأولى (صور)

استقبلت شام الذهبي ابنة الفنانة “أصالة” طفلتها الأولى “جيهان” منذ أيام، وشاركت الخبر مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

حفيدة أصالة الأولى:

نشرت شام الذهبى صورة لأسم طفلتها عبر موقع التواصل الاجتماعى “أنستجرام” وعلقت عليها قائلة: “الحمدلله الذي أكمل فرحتي، رزقت اليوم بمولودتي الأولى چيهان أحمد هلال،ادعولنا أن يحفظها ربي و ينبتها نباتاً حسناً و أن يملأ قلبها حباً و أن يجعل أيامها حلوة هي و كل أولاد العالمين”

شاركت الفنانة “أصالة” الخبر مع المتابعين عبر حسابها بموقع أنستجرام بنشر نفس الصورة وعلقت قائلة: "الحمدالله الذي وَهبني حفيدتي الأولى (جيهان أحمد هلال)، ابنة روحي ووطني ودُنياي وفخري، أدعوا لها أن يحفظها الله ربّي، ويُنبتها نباتاً حسناً، وأن يملأ قلبها حبّاً، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكلّ أولاد العالمين".

تلقت الفنانة أصالة المباركات والتهانى من النجوم والمشاهير ومنهم هدى حسين، يارا، هند صبرى، سميرة سعيد، هدى حسين، أسماء لمنور وغيرهم.

يُذكر انه منذ أيام أعلنت أصالة أثناء حفلها في كوكاكولا أرينا دبى، أنها ستصبح جدة خلال يومين وتستعد لاستقبال أول مولودة من ابنتها شام.

وتابعت "تركنا شام .. بين اليوم وبكرا حيجيني بنت جديدة".. وطلبت من الحضور أن يدعوا لها "يارب تقوم بالسلامة".

شاركت شام منذ أيام صور لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام بشهور الحمل الأخيرة، مرتدية فستانين باللون الوردي والأزرق و، علقت عليها: ياتري بنت ولا ولد؟ اكيد صولا عرفتكم…"

أعلنت شام الذهبى حملها عبر صور شاركتها مع متابعينها على إنستغرام برفقة زوجها في سان تروبيه وكتبت في تعليقها ما معناه "نحن إثنان فقط..لغاية الآن".

من هى شام الذهبى:

ذاع صيت شام الذهبي خلال السنوات الأخيرة ؛ وفي الحقيقة هي ثمرة الزواج الأول للفنانة أصالة نصري من زوجها أيمن الذهبي.

من أهم الأحداث التي أدت إلى انتشار شام الذهبي في وسائل التواصل الاجتماعي هو حفل زفافها الأسطوري الذى جمع الكثير من النجوم من مختلف الوطن العربي بالإضافة إلى الأهل والأصدقاء

تعمل شام الذهبي طبيبة جلدية بالإضافة إلى كونها خبيرة تجميل وعناية بالبشرة، وتمتلك واحد من أهم المراكز التي تقدم الخدمات الطبية في هذا المجال وهو deo derma.

تهتم شام بمشاركة متابعيها عبر حساباتها الرسمية مثل انستجرام روتين بشرتها وتمنحهم معلومات مهمة للعناية بها خاصةً في فترة الحمل.