موعد فتح باب التقديم في الجامعات الأهلية للفصل الدراسي الثاني

وافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء تقديم الطلاب للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي 2023-2024.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في مقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

وحدد مجلس الجامعات الأهلية موعد بدء التقديم بذات الحدود الدنيا للتقديم بالفصل الدراسي الأول، وبنفس طريقة التقديم المباشر للجامعات، بدءًا من السبت الموافق 13 يناير الجاري ولمدة أسبوعين.

ووافق مجلس الجامعات الأهلية على تغيير مُسمى كلية المعاملات القانونية الدولية بجامعة المنصورة الجديدة لتصبح كلية القانون.

كما وافق مجلس الجامعات الأهلية على إنشاء كلية الطب البشري بجامعة حلوان الأهلية، وإنشاء 4 كليات جديدة بجامعة النيل الأهلية (كلية العلوم الإنسانية والرقمنة، وكلية علوم المياه والأمن الغذائي، وكلية العلوم، وكلية الدراسات العليا في التربية)، وتستكمل باقي الإجراءات المقررة قانوناً في هذا الشأن.

كما وافق مجلس الجامعات الأهلية على بدء الدراسة بثلاثة برامج جديدة بكلية الهندسة جامعة بني سويف الأهلية في البرامج الآتية: (الهندسة الإنشائية، وهندسة الطاقة المتجددة والمُستدامة، والتصميم المعماري والعمارة الرقمية).

استعراض منظومة الجامعات الأهلية

استعرض وزير التعليم العالي منظومة الجامعات الأهلية داخل جمهورية مصر العربية مشيرًا إلى أنه تم إنشاء 20 جامعة أهلية، بدأت الدراسة في أربع جامعات أهلية دولية (الملك سلمان الدولية، العلمين الدولية، الجلالة، المنصور الجديدة الأهلية).

ثم بدأت الدراسة في 12 جامعة أهلية مُنبثقة عن الجامعات الحكومية، خلال العام الدراسي 2022/2023، وهي: (بنها الأهلية، حلوان الأهلية، الإسماعيلية الجديدة الأهلية، الإسكندرية الأهلية، أسيوط الأهلية، المنصورة الأهلية، بني سويف الأهلية، الزقازيق الأهلية، جنوب الوادي الأهلية، المنوفية الأهلية، المنيا الأهلية، شرق بورسعيد الأهلية)، بالإضافة إلى وجود 4 جامعات أهلية وهي: (النيل الأهلية، الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر، جامعة مصر للمعلوماتية).

وأكد عاشور دعم القيادة السياسية لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، والاهتمام بإنشاء الجامعات الأهلية؛ لتقديم تجربة تعليمية مُتميزة للطلاب، فضلًا عن تقديم برامج دراسية حديثة تواكب مُتطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، منبها بضرورة التعاون والتكامل بين الجامعات، وتبادل الخبرات، وعقد شراكات مع الجامعات الدولية المرموقة.

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الجامعات الأهلية تمتلك إمكانات كبيرة في مجال البحث العلمي والتطوير، والتي يمكن الاستفادة منها في تنفيذ المشروعات التنموية؛ ومواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المجتمع المصري في كل المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية بكل المحافظات، وزيادة التعاون مع المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، من خلال إطلاق القوافل الطبية والتنموية للقرى الأكثر احتياجًا.



حضر اجتماع مجلس الجامعات الأهلية الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس.

