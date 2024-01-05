خطوات تركيب محطة طاقة شمسية في البيت بشكل بسيط
أعلنت الشركة القابضة للكهرباء تركيب محطة طاقة شمسية في البيت بشكل بسيط ومختصر اتبع الآتي..
١- اختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ولا تستطيع أي شركة غير مؤهلة تركيب الأنظمة المربوطة بشبكة الكهرباء.
٢- التقدم بطلب إلي شركة توزيع الكهرباء، تقدم الطلبات من الشركة المؤهلة الشريكة لتنفيذ المشروع إلى شركة توزيع الكهرباء.
٣- دراسة الملف الفني والربط بالشبكة، بعد قبول مستندات الملف الفني يقوم فريق من شركة التوزيع بزيارة موقع المشروع لفحص نقطة الربط.
٤- تركيب الخلايا الشمسية بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء في أعمال تركيب المحطة.
٥- ضمان الجودة من خلال شركة توزيع الكهرباء بعد اكتمال أعمال التركيب تقوم شركة التوزيع ب زيارة ثانية للموقع من أجل:
- عمل معاينة بعد التركيب.
- اصدار مقايسة العداد و القياسات.
- تركيب العداد التبادلي.
- إجراء القياسات .
- عمل محاضر الربط والإطلاق.
- إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل وشركة التوزيع حيث يكون العقد لمدة ٢٥ عاما بحد أقصى.