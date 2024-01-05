الجمعة 05 يناير 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

خطوات تركيب محطة طاقة شمسية في البيت بشكل بسيط

محطة طاقة شمسية
محطة طاقة شمسية

أعلنت الشركة القابضة للكهرباء تركيب محطة طاقة شمسية في البيت بشكل بسيط ومختصر اتبع الآتي..

١- اختيار الشركة المؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة  والمتجددة، ولا تستطيع أي شركة غير مؤهلة تركيب الأنظمة المربوطة بشبكة الكهرباء.

٢- التقدم بطلب إلي شركة توزيع الكهرباء، تقدم الطلبات من الشركة المؤهلة الشريكة لتنفيذ المشروع إلى شركة توزيع الكهرباء.

٣- دراسة الملف الفني والربط بالشبكة، بعد قبول مستندات الملف الفني يقوم فريق من شركة التوزيع بزيارة موقع المشروع لفحص نقطة الربط.

٤- تركيب الخلايا الشمسية  بعد أن تمنح شركة توزيع الكهرباء الموافقة للبدء في أعمال تركيب المحطة.

٥- ضمان الجودة من خلال شركة توزيع الكهرباء بعد اكتمال أعمال التركيب تقوم شركة التوزيع ب زيارة ثانية للموقع من أجل: 
- عمل معاينة بعد التركيب. 
- اصدار مقايسة العداد و القياسات.
- تركيب العداد التبادلي. 
- إجراء القياسات .
- ⁠عمل محاضر الربط والإطلاق.
- إبرام عقد تبادل الطاقة بين العميل وشركة التوزيع حيث يكون العقد لمدة ٢٥ عاما بحد أقصى.

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