محافظ جنوب سيناء يؤكد دعمه للسياحة البيئية بمدينة شرم الشيخ

قال اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء إنه التقى بالدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وعقد اجتماعا موسعا معها للوقوف علي الموقف التنفيذي وآخر المستجدات بمشروع جرين شرم، وسبل الحفاظ على ما تم إنجازه بمدينة شرم الشيخ لتحويلها إلى مدينة خضراء أثناء مؤتمر المناخ cop27 وآليات دعم السياحة البيئية بشرم الشيخ وسبل تعظيم العائد منها.

وذلك بحضور الدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، وياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، والمهندس محمد عليوة مدير مشروع جرين شرم، والمهندسة إيناس سمير نائب محافظ جنوب سيناء والقيادات المختصة من الوزارة والمحافظة.

و أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مدينة شرم الشيخ لها طبيعة خاصة في السياحة البيئية لما تتميز به من موارد طبيعية وتنوع بيولوجي فريد مما يحتم ضرورة حمايتها ودعمها لتعظيم العائدات منها وجعلها على رأس قائمة المدن المستدامة في قطاع السياحية البيئية بمشاركة القطاع الخاص كأحد اهم الشركاء الداعمين للعمل البيئي.

وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع جرين شرم هو أحد سبل تحقيق الدعم للمدينة، حيث إن هدفه الأساسي هو الحفاظ علي ما تم من أعمال تطوير وتعظيم الاستفادة مما تم فيها من استثمارات بيئية و الحفاظ علي استدامتها، بالإضافة إلى التسويق للمدينة عالميا، وإبراز المشروعات الخضراء التى تم تنفيذها ودعم السياحة البيئية بها وزيادة العائد منها.