محمد الباز: الشيخ الشعراوي امتدح السادات بشكل مطلق (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إنه شيخ نفسه ولا يوجد له شيخ يقتدي به في الوقت الحاضر، رغم أن الشيخ محمد متولي الشعراوي ترك أثر في حياته عندما كان شابًا وتربى عليه في طفولته وأخذ مساحة كبيرة من نشأته.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة أنه توقف عن متابعة الشيخ الشعراوي في عام 1988 أثناء حوار له في التليفزيون عندما حرم نقل الأعضاء البشرية.

ولفت إلى أن الشيخ الشعراوي حر في رأيه ولكن الصدمة في التبرير حيث قال إن الشخص الذي يعاني من فشل كلوي لو نقلت لو “كلية” من المتبرع ففي هذه الحالة أنت تعطله من قرب لقائه من الله والأفضل أن تتركه يموت.

وتابع الباز: “رد الشيخ الشعراوي صدمني لإن ربنا أكرم الإنسان ويريده بأفضل حال وصحة وهذه هي نقطة الخلاف لأن ديني هو الإنسانية”.

وعن وصفه الشيخ الشعراوي بالمطبلاتي أوضح الباز خلال اللقاء أنه بالفعل قال ذلك خلال وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أكد أنه كان ينافق ويمدح الرئيس السادات بشكل مطلق.