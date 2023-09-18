وزير الأوقاف يجتمع بدفعة الشيخ الشعراوي من الأئمة الجدد
خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الاثنين بالأئمة الجدد دفعة (الشيخ/ محمد متولي الشعراوي) بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة طلب خمسة وثلاثين إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن ، وقد وافق وزير الأوقاف على طلبهم وشكرهم عليه متمنيًا لهم كل التوفيق، وهم:
أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية
ومصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية
وأحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء
ومحمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية
وأحمد رضا السيد السيد - الشرقية وإسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة
وعبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم
ومحمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية
ومحمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية
ومحمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية
وعوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية وأحمد محمد أحمد محمد - قنا
ومحمد جابر صالح سيد - بني سويف
وإسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية
وأحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية
ومحمد ثروت سلامة أبو حامد - بني سويف
وأحمد السيد حسن سليمان - الشرقية
وأحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج
ومحمد على تمساح عطا - قنا
وأحمد فهمى بكر محمد - الشرقية
ومحمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا
ومحمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية
وخالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة
وعمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة
ومحمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية
ومحمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية
ومحمد أشرف محمود أبو الفتح - القليوبية
وعبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج
وحمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية
وحسام أشرف محمد محمد - المنوفية
ومحمود السيد محمود على - الأقصر
ومحمود صلاح أحمد سليمان - قنا
وأحمد أبو العزايم قرني جودة - بني سويف
ومصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية وإسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية.