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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الأوقاف يجتمع بدفعة الشيخ الشعراوي من الأئمة الجدد

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الاثنين بالأئمة الجدد دفعة (الشيخ/ محمد متولي الشعراوي) بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة طلب خمسة وثلاثين إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن ، وقد وافق  وزير الأوقاف على طلبهم وشكرهم عليه متمنيًا لهم كل التوفيق، وهم:

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وزير الأوقاف يهنئ المفتي بالتجديد لمدة عام

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وزير الأوقاف يستقبل المفتي الفيدرالي لماليزيا ويناقشان سبل التعاون المشترك

 أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية

ومصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية

وأحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء

ومحمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية

وأحمد رضا السيد السيد - الشرقية وإسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة

وعبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم

ومحمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية

ومحمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية

ومحمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية

وعوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية وأحمد محمد أحمد محمد - قنا

ومحمد جابر صالح سيد - بني سويف

وإسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية

وأحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية

ومحمد ثروت سلامة أبو حامد - بني سويف

وأحمد السيد حسن سليمان - الشرقية

وأحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج

ومحمد على تمساح عطا - قنا

وأحمد فهمى بكر محمد - الشرقية

ومحمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا

ومحمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية

وخالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة

وعمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة

ومحمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية

ومحمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية

ومحمد أشرف محمود أبو الفتح - القليوبية

وعبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج

وحمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية

وحسام أشرف محمد محمد - المنوفية

ومحمود السيد محمود على - الأقصر

ومحمود صلاح أحمد سليمان - قنا

وأحمد أبو العزايم قرني جودة - بني سويف

ومصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية وإسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية.


 

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