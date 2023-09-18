وزير الأوقاف يجتمع بدفعة الشيخ الشعراوي من الأئمة الجدد

خلال اجتماع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أمس الاثنين بالأئمة الجدد دفعة (الشيخ/ محمد متولي الشعراوي) بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة طلب خمسة وثلاثين إمامًا من الأئمة الجدد العمل بمحافظة شمال سيناء خدمة للدين والوطن ، وقد وافق وزير الأوقاف على طلبهم وشكرهم عليه متمنيًا لهم كل التوفيق، وهم:

أحمد السيد محمد أحمد فتح الباب - الشرقية

ومصطفى محمود عبد الرحيم حسانين - الشرقية

وأحمد يوسف محمد عبدالمطلب - شمال سيناء

ومحمد محمود عبدالله مصطفى - الشرقية

وأحمد رضا السيد السيد - الشرقية وإسلام رجب ربيع عبدالحميد - القاهرة

وعبدالله جمال رجب جمعة - الفيوم

ومحمد عبدالعظيم محمد عبدالعظيم سعيد - الشرقية

ومحمود صالح عطا إبراهيم - القليوبية

ومحمد محمود عبدالله عبدالحميد - المنوفية

وعوض هلال عوض هلال الحصري - المنوفية وأحمد محمد أحمد محمد - قنا

ومحمد جابر صالح سيد - بني سويف

وإسلام عبدالسلام محمد مصطفى - الشرقية

وأحمد عبدالعزيز سليمان أحمد - الشرقية

ومحمد ثروت سلامة أبو حامد - بني سويف

وأحمد السيد حسن سليمان - الشرقية

وأحمد عبدالصبور أحمد عبدالغفار - سوهاج

ومحمد على تمساح عطا - قنا

وأحمد فهمى بكر محمد - الشرقية

ومحمد إبراهيم عبدالرحيم محمد - قنا

ومحمد حمادة أحمد إبراهيم - الشرقية

وخالد محمود عبدالحميد منجود - القاهرة

وعمرو عيد محمد حسين عبدالمجيد - البحيرة

ومحمد عبدالحليم محمد عبدالوهاب - الشرقية

ومحمد أحمد عبدالكريم أحمد إسماعيل - الشرقية

ومحمد أشرف محمود أبو الفتح - القليوبية

وعبدالله فوزى صادق خلف - سوهاج

وحمدي مشحوت رجب فضة - المنوفية

وحسام أشرف محمد محمد - المنوفية

ومحمود السيد محمود على - الأقصر

ومحمود صلاح أحمد سليمان - قنا

وأحمد أبو العزايم قرني جودة - بني سويف

ومصطفى محمد حافظ عبدالغفار - الدقهلية وإسلام محمد أحمد محمد على - الشرقية.



