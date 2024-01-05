محافظ جنوب سيناء يؤكد علي جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موقف أعمال تطوير الحملة الميكانيكية على مستوى مدن المحافظة، وكذا التأكد من جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة في محافظة جنوب سيناء.

ويأتى ذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص سرعة الانتهاء من تجهيز مراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ.

وذلك للمساهمة فى تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذى القرار، وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة .

بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن.