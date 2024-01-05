سيارة مسرعة تصيب شخصا أثناء عبوره للطريق فى بولاق الدكرور

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمنطقة بولاق الدكرور ، وتم نقل المصاب إلى المستشفى .

سيارة مسرعة .. تصيب شخص أثناء عبوره للطريق فى بولاق الدكرور

وكانت البداية بتلقى بلاغا من الخدمات الأمنية، أعلى الطريق فى بولاق الدكرور، مفاده وجود مصادمة، وعلى الفور انتقل رجال الاسعاف لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، ما أسفر عن إصابته بكسور وكدمات، وتم نقله إلى المستشفى، وتم تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، لضبط مالك السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.

إصابة صغيرة صدمتها سيارة في كمبوند بالتجمع

كما تعرضت طفلة للاصابة ، بعدما صدمتها سيارة مسرعة داخل كمبوند بدائرة قسم شرطة التجمع الأول،وتمت نقل المصابة إلى المستشفى،وتوالت النيابة التحقيق .

وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، بلاغا من شرطة النجدة يفيد بوجود مصابة بأحد الشوارع في كمبوند بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وجرى نقل الطفلة المصابة للمستشفى.

وكشفت التحريات أن سيارة يقودها شخص اصطدمت بها ويناقش رجال المباحث شهود العيان ويعملون على تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.