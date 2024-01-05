شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بسوق الصاغة ارتفاعا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وتذبذبت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، ويعتبر المعدن الأصفر الاستثمار الأفضل، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الذي تشهده معظم دول العالم.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميا 2061 دولارا للأوقية، حيث تراوحت زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للجرام على مدار الشهر الماضي.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يناير 2024

عيار 24

3634

عيار 21

3180

عيار 18

2726

عيار 14

2120

عيار 10

1514

سعر وقية الذهب

113026

سعر الجنيه الذهب

25440