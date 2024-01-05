الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بسوق الصاغة ارتفاعا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

وتذبذبت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، ويعتبر المعدن الأصفر الاستثمار الأفضل، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الذي تشهده معظم دول العالم.

سعر الذهب عالميًا

وسجل سعر الذهب عالميا 2061 دولارا للأوقية، حيث تراوحت زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للجرام على مدار الشهر الماضي.

سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يناير 2024 

عيار 24

3634

عيار 21

3180

عيار 18

2726

عيار 14 

2120

عيار 10

1514

سعر وقية الذهب 

113026

سعر الجنيه الذهب 

25440

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