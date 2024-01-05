أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024
شهدت أسعار الذهب في مصر بختام تعاملات اليوم الجمعة 5 يناير 2024، بسوق الصاغة ارتفاعا على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.
وتذبذبت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض، ويعتبر المعدن الأصفر الاستثمار الأفضل، خاصة مع حالة عدم الاستقرار الذي تشهده معظم دول العالم.
سعر الذهب عالميًا
وسجل سعر الذهب عالميا 2061 دولارا للأوقية، حيث تراوحت زيادة الأسعار بمتوسط 1000 جنيه للجرام على مدار الشهر الماضي.
سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة 5 يناير 2024
عيار 24
3634
عيار 21
3180
عيار 18
2726
عيار 14
2120
عيار 10
1514
سعر وقية الذهب
113026
سعر الجنيه الذهب
25440