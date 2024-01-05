حركة فتح: زيارة بلينكن المنتظرة تستهدف مزيدًا من قتل أبناء شعب فلسطين

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الدكتور واصل أبو يوسف، أن الشعب الفلسطيني يتدور جوعا وعطشا بسبب سلطة الاحتلال في فرض حصاره على الشعب الفلسطيني، والحرب في قطاع غزة مفتوحة بشراكة كاملة احتلالية أمريكية.

وأضاف "أبو يوسف"، خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن جيش الاحتلال في مأزق ويتحدث عن تهجير ويدمر كل شيء في الحياة داخل قطاع غزة من أجل أن يكون قطاع غزة بيئة طاردة للشعب الفلسطيني، والحديث عن أن التدمير يحتاج لسنوات طويلة لإعادة بناء ما يتم هدمه، ويدرس إمكانية تدمير كل قطاع غزة، من أجل تشكيل بيئة طاردة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن زيارة أنتوني بلينكين وزير الخارجية الأمريكي المنتظرة المتوقع منها المزيد من التدمير والقتل والاستهداف لأبناء الشعب الفلسطيني، وحكومة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية تحاول فصل قطاع غزة عن غيرها من المناطق، وضرب إمكانية قيام الدولة الفلسطينية التي تقام على الضفة الغربية وقطاع غزة وضرب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني.

قصف عسقلان وصفارات الإنذار تدوي

وفي سياق آخر، قُصفت مستوطنة عسقلان وغلاف غـزة برشقات صاروخية، كما تم استهداف آليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون.

وقام مجاهدو القسام بتفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، مكونة 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في عملية مشتركة تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

أدى15 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، على الرغم من منع قوات الاحتلال المصليين من الوصول إلى المسجد الأقصى وإقامة عشرات الحواجز منذ الصباح الباكر لمنع المصلين.

ومنعت قوات الاحتلال الآلاف من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت عليهم في باب الأسباط ووادي الجوز ورأس العامود.