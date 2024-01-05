التنمية الاجتماعية الفلسطينية: سكان غزة أصبحوا تحت خط الفقر

أكد وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، الدكتور أحمد مجدلاني، أن كل المواطنين في قطاع غزة تحت خط الفقر، وهم من الفئات بحاجة لتقديم المساعدة، وتقديم الدعم والإسناد والحماية والرعاية الاجتماعية لهم، وقبل العدوان كان حوالي 63% من سكان غزة مهددين بالأمن الغذائي، واليوم 99% من سكان غزة تحت خط الفقر، ومهددين بالأمن الغذائي، وبالتالي البرامج التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية فيما يتصل بتقديم مساعدات تشمل كل المواطنين الفلسطينيين.

وتابع "مجدلاني" خلال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن السجل المدني في قطاع غزة هو الأساس في تقديم المساعدة إلى المواطنين الفلسطينيين وليس قاعدة البيانات السابقة المعتمدة للمسح الميداني للعائلات الفقيرة، أو التي تحت خط الفقر الوطني داخل القطاع، ولذلك رغم شح الموارد والإمكانيات التي تدخل للقطاع والتحكم الإسرائيلي في إدخال الشاحنات ونوعية وطبيعة المواد التي تدخل للقطاع فضلا عن الظروف والمعطيات الصعبة التي دخلت خلال الأشهر الماضية حول انتقال الناس من محافظة إلى أخرى.

وأشار إلى أن الوضع في فلسطين استثنائي وليس كما كان في الأحوال الاعتيادية، ولا يعتمد فقط على ما كان موجود من قاعدة بيانات من مواطنين فلسطينيين تحت خط الفقر، والقوائم التي تضم عائلات بحاجة إلى مساعدات سواء عينية أو مادية بالبرامج المختلفة التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.

قصف عسقلان وصفارات الإنذار تدوي



وفي سياق آخر، قُصفت مستوطنة عسقلان وغلاف غـزة برشقات صاروخية، كما تم استهداف آليات الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون.

وقام مجاهدو القسام بتفجير حقل ألغام مكون من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة إسرائيلية راجلة، مكونة 7 جنود، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

في عملية مشتركة تمكن مجاهدو كتائب الشهيد عز الدين القسام وسرايا القدس، من استهداف 3 دبابات صهيونية من نوع ميركفاه بقذائف "الياسين 105" و"التاندوم" في منطقة معن بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

أدى 15 ألف فلسطيني صلاة الجمعة في المسجد الأقصى، على الرغم من منع قوات الاحتلال المصليين من الوصول إلى المسجد الأقصى وإقامة عشرات الحواجز منذ الصباح الباكر لمنع المصلين.

ومنعت قوات الاحتلال الآلاف من الدخول للمسجد الأقصى، واعتدت عليهم في باب الأسباط ووادي الجوز ورأس العامود.