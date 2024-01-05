بنوك تطرح شهادات بعوائد مغرية.. 460 مليار جنيه أرباح

يبحث الكثيرون عن شهادات البنوك الادخارية ذات العوائد المرتفعة، إذ يتجه البنك الأهلي المصري وبنك مصر في نهاية هذا الأسبوع إلى تقديم فرص جديدة للمستثمرين وأصحاب الودائع، حيث يبدأون في رد قيمة الشهادات مرتفعة الفائدة.

وتحقق تلك الشهادات عوائدًا مغرية بنسبة فائدة تصل إلى 25%، ستكون متاحة لعملاء البنوك الثلاثة: البنك الأهلي المصري، بنك مصر، وبنك القاهرة.

فرص استثمارية

ويواصل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، بالإضافة إلى بنك القاهرة، تقديم فرص الاستثمار بشهادات مرتفعة الفائدة حتى شهر فبراير القادم.

يأتي هذا في سياق انتهاء مدة الشهادات المرتفعة الفائدة، مما يفتح أفقًا جديدًا للمستثمرين للاستفادة من فرص العائد المرتفع.

وفي يناير 2023، قامت البنوك الثلاثة الكبرى في مصر، البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، بالإعلان عن بدء طرح شهادات ادخارية جديدة بنسبة فائدة مرتفعة 25%.

وحققت البنوك الحكومية مبيعات تقترب من 460 مليار جنيه، مما يعكس الاهتمام الكبير من قبل الجمهور.

بنك مصر والبنك الأهلي يطرحان شهادتي ادخار

وكان قد طرح كل من البنك الأهلي وبنك مصر مصر شهادتي ادخار بعائد 23.5% شهريًا، و27% سنويًّا، لمدة عام واحد، على أن تبدأ من اليوم الجمعة 5 يناير أونلاين.