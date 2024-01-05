وكيل صحة سوهاج يشارك في افتتاح فاعليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغير الماليين

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان فعاليات البرنامج التدريبي في الإدارة المالية لغير الماليين والمنعقد باكاديمية الاميرة فاطمة للتدريب والتعليم الطبي المستمر بالقاهرة وذلك تحت شعار "واجبك تعرف"

حيث شارك الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج في افتتاح فعاليات البرنامج التدريبي والذي يهتم بتنمية قدرات العاملين بالصحة وذلك لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين

وأشار الدكتور احمد حسن ابو هاشم ان معالي وزير الصحة أكد على ضرورة رفع الوعي وتنمية قدرات الوظائف القيادية والإشرافية بالقطاع الصحي لخلق كوادر إدارية رائدة وقادرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وتنفيذ سياسات الوزارة وخطتها بكفاءة

كما أشار ايضا معالي الوزير خلال كلمته الى أن اقتصاديات الصحة Health economis وعمليه حساب التكاليف المالية تعد من أولويات الصحة في الفترة الحالية وذلك ضمن مشروع تحسين الخدمات الصحية للمواطنين مشدداً على ضرورة تنمية موارد المستشفيات وتنويع مصادر الدخل العام بها مؤكدا ان وزارة الصحة والسكان تعمل خلال الفترة الحالية على تعظيم الموارد الذاتية للمنشآت الصحية

ومن جانبه اوضح أيضاً الدكتور أحمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج ان معالي وزير الصحة وجه بضرورة إعداد برامج تدريبية للإدارة المالية لغير الماليين وتتضمن العديد من المهارات العامة للعاملين بالقطاع الصحي ( إدارة الأزمات ، مهارات التواصل، مهارات التفاوض ،مهارات القيادة العامة ) وإضافة برامج أخرى لتطوير المنظومة الصحية وتنمية مهارات العاملين وذلك ضمن خطة قيادة منشاه صحية واعية.