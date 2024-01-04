اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يوجه 6 رسائل مهمة إلى أمريكا

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الجمعة، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يوجه 6 رسائل مهمة إلى أمريكا".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

"السيسي" يوجه 6 رسائل مهمة إلى أمريكا

وقف الحرب الإسرائيلية

تبادل الاسرى

إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس

رفض تهجير الفلسطينيين

إنفاذ المساعدات الإنسانية لـ غزة

تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

الصهيونية تحول ممرات النزوح إلى سراديب إبادة للفلسطينيين

خطة إسرائيلية جديدة لتهجير أصحاب الأرض إلى الكونغو

باطلة.. اتفاقية إثيوبيا مع أرض الصومال

المجتمع الدولي والعربي يطالب احترام سيادة الأرض الصومالية

بدء التشغيل الرسمي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في جنوب سيناء

نجاح أكبر عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا منذ بدء الصراع

د. وجدي زين الدين يكتب: عبدالسند يمامة وسابقة ديمقراطية جديدة