فصائل عراقية تعلن استهداف قاعدة حرير الأمريكية قرب مطار أربيل

أعلنت فصائل عراقية استهداف قاعدة حرير الأمريكية قرب مطار أربيل بطائرة مسيرة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه ليس من حق أحد التجاوز على سيادة العراق.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة ثنائية استعدادا لسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وفي خطوة تصعيدية قام بها العراق، ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي وقع أمس الخميس واستهدف مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، اتخذ العراق قرارا قاطعًا.

وأسفر هجوم أمس عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

ووصف الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الهجوم "بالاعتداء الإرهابي "، محملا التحالف الدولي مسؤولية الضربة.

في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" تنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا، منذ عام 2014.

مسؤول عراقي: نرفض أي تدخلات خارجية تهدد أمن واستقرار البلاد





وفي سياق منفصل، استنكر حسين علاوي، مستشار رئيس الحكومة العراقية، بشدة استهداف أحد المقار الأمنية بواسطة طائرة مسيرة مسلحة في العاصمة بغداد، واصفا هذه الهجوم بـ"العدائي"، مشددا على رفض العراق أي تدخلات خارجية تهدد أمنه واستقراره.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال علاوي ـ في مقابلة خاصة مع قناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الجمعة ـ إن "الحكومة العراقية هي الجهة السيادية الوحيدة في إدارة الأمن الوطني وفرض القانون على أراضيها ونرفض تدخل أي جهة في إدارة هذا المسار بشكل مطلق".

وأكد على أهمية الإجراءات التي اتخذها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني عقب وقوع هذه الجريمة ومنها الإعلان عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب التحالف الدولي من العراق، مشددا على قدرة القوات المسلحة العراقية على بسط الاستقرار ونشر الأمن في عموم البلاد.

وأضاف علاوي أن العلاقات الثنائية العراقية الأمريكية تأثرت بشكل كبير خاصة عقب الهجوم الذي استهدف أحد المقار الأمنية في بغداد مما زاد الأمر صعوبة بين البلدين، مشيرا في الوقت ذاته إلى التداعيات السلبية لأزمة غزة على بلاده.

وبشأن دوافع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من وراء الهجمات التي تستهدف العراق بهدف حماية مصالحه في المنطقة، قال علاوي إنه "لا يوجد مبرر لاستخدام أي آلة عسكرية مسلحة داخل الأراضي والأجواء العراقية".