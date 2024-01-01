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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق: وفاة شخص وإصابة 16 آخرين بطلق ناري خلال احتفالات رأس السنة

وزارة الصحة العراقية
وزارة الصحة العراقية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، وفاة مواطن وإصابة 16 آخرين بطلق نارى خلال احتفالات رأس السنة الميلادية.

 

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر - حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية  إن مستشفيات العراق سجلت 17 إصابة بطلق ناري، بينها حالة وفاة فى احتفالات رأس السنة الليلة الماضية، مبينا أن أعداد الإصابات المسجلة لهذا العام هي أقل نسبيا من السنوات السابقة.

كان رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى قد هنأ -في وقت سابق- العراقيين بالعام الجديد، قائلا "عامنا الجديد سيكون عام الإنجازات وسيكون عام تحويل الخُطط إلى واقع عمل، وقطف ثمار الجهد وحصاده، بما يلبي طموح مواطنينا في كل مكان".

 

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