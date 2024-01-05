العراق يعلن الحرب على الوجود الأمريكي

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إنه ليس من حق أحد التجاوز على سيادة العراق.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، تشكيل لجنة ثنائية استعدادا لسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.

وفي خطوة تصعيدية قام بها العراق، ضد التحالف الدولي والقوات الأمريكية في البلاد، بعد الهجوم الذي وقع أمس الخميس واستهدف مقرا لـ"حركة النجباء" في بغداد، اتخذ العراق قرارا قاطعًا.

وأسفر هجوم أمس عن مقتل قائد العمليات الخاصة التابع للفصيل، الذي تتهمه واشنطن بتنفيذ هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق وسوريا.

ووصف الناطق باسم القوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، الهجوم "بالاعتداء الإرهابي "، محملا التحالف الدولي مسؤولية الضربة.

في إطار ما يسمى بـ"التحالف الدولي لمكافحة "داعش" تنشر واشنطن 2500 عسكري في العراق ونحو 900 في سوريا، منذ عام 2014.