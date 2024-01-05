إيقاف المحرك وفصل الكهرباء.. ماذا تفعل عند اشتعال النيران بسيارتك على الطريق ؟

يتعرض الكثير من السائقين أو المواطنين أصحاب السيارات إلى مواقف طارئة على الطريق أثناء قيادتهم للسيارة منها انفجار إطار السيارة وعطل بالماتور وقد تصل هذه المواقف إلى اشتعال النيران في السيارة وهناك الكثير من يقف أمام هذه المشكلة ولا يستطيع التصرف بل من الممكن أن يتصرف بصورة خاطة تزيد من اشتعال السيارة.

في السطور التالية ترصد بوابة الوفد الإلكترونية بعض الإرشادات الأولية للسائقين عند تعرضهم لاشتعال النيران في سياراتهم على الطريق:



أولًا: إيقاف محرك السيارة

عند ملاحظة اشتعال السيارة أو تصاعد الأدخنة من السيارة يجب إيقاف المحرك لفصل الكهرباء باعتبارها مصدر إشعال رئيسي عن أي مواد أخرى قابلة للاشتعال.



ثانيًا: الابتعاد عن السيارة والبدء في الإطفاء

بعد إيقاف المحرك وفصل الكهرباء يجب على قائد السيارة إيقاف السيارة إلى جانب الطريق والخروج منها سريعًا وأصطحاب طفاية الحريق والأوراق المهمة، ثم الابتعاد عنها بحوالي واحد متر والبدء في إطفاء الحريق بتوجيه بخات قصيرة من مطفأة الحريق إلى ألسنة اللهب.



ثالثًا: الاتصال بالطوارئ

يجب على السائق الاتصال بخدمة الطوارئ بشكل سريع لاحتواء الموقف وتفادي امتداد النيران إلى السيارات الأخرى.



ماذا لو كان الحريق خارج السيارة

إذا كان مصدر الحريق خارجي كاحتراق سيارة أخرى على الطريق بالقرب من سيارتك، يجب التأكد أولًا أن السبيل الأفضل للنجاة هو النزول من السيارة، واصطحاب طفاية الحريق قبل ترك السيارة لمواجهة اللهب في حال امتد إلى السيارات الأخرى.

تنبيه السيارات

بعد ترك السيارة يجب تنبيه السيارات الأخرى بالطريق بوجود حريق للابتعاد قدر المستطاع عن الحريق.



التوقف بالجانب الأيمن

عند اشتعال السيارة يجب التوجه بالسيارة إلى جانب الطريق الأيمن مباشرة.