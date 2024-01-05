وزيرة الهجرة للمصريين في الخارج: مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان

من داخل الكنيسة الإنجيلية..

قدمت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، التهنئة لجميع المصريين بالخارج والداخل؛ بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد.

كيف احتضنت مصر جميع الأديان منذ فجر التاريخ

ووجهت وزيرة الهجرة، رسالة مفادها أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان، مضيفة : “أن التاريخ سيظل يسطّر بحروف من نور كيف احتضنت مصر جميع الأديان منذ فجر التاريخ”.

واختتمت وزيرة الهجرة رسالتها متمنية للقيادة السياسية ولجميع المصريين عامًا سعيدًا مليئًا بالخير والمحبة وتتحقق فيه كل الآمال والأمنيات.

احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد

وقد شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في احتفالية الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد في قصر الدوبارة بوسط القاهرة، وذلك بحضور عدد من كبار رجال الدولة والوزراء والمحافظين وأعضاء مجلس النواب والدبلوماسيين والشخصيات العامة.

يشار إلى أن الاحتفال ترأسه الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بحضور راعي كنيسة قصر الدوبارة الدكتور القس سامح موريس، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وفريق الترانيم بالكنيسة.

كما تضمن برنامج الاحتفالية، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، ثم اختتمت الفعاليات بكلمة شكر من الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.