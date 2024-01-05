"نظافة الأسنان" ضمن نقاشات ثقافة الفيوم مع ذوي الهمم

نظم فرع ثقافة الفيوم مجموعة متنوعة من اللقاءات الثقافية والفنية ضمن البرنامج الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، خلال شهر يناير الجاري.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

خلال ذلك عقد قسم التمكين الثقافي لذوي الاحتياجات الخاصة محاضرة بعنوان "نظافة الأسنان للوقاية من التسوس" بمركز أكاديمية الحياة، استهلت فيها أمل عاشور منصور مسئول إعلام وتثقيف صحي حديثها عن أنواع الأسنان، وكيف تتكون، وأشارت إلي وظيفة الأسنان وأهميتها في تقطيع الطعام ومضغه ليسهل بلعه وهضمه، كما تساعد علي النطق الصحيح للحروف، وأكدت أيضا علي أهمية الحفاظ علي صحة الأسنان للوقاية من التسوس بعدة طرق منها؛ التغذية الصحية، واختيار الأطعمة الغنية بالكالسيوم وفيتامين (د)، وأهمية غسل الأسنان بالفرشاة مرتين يوميا علي الأقل، لإن بقايا الطعام تؤدي إلي تجمع البكتريا علي الأسنان وتآكلها، موضحة طريقة الغسيل الصحيحة بأن تكون الفرشاة ناعمة وأن يبدأ التنظيف من الخارج إلي الداخل بشكل دائري، ثم الإنتقال إلي الأسنان الخلفية ثم الأمامية.

ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم بفرع ثقافة الفيوم

واستمرارا للأنشطة المقامة بإشراف إقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، والمنفذة بفرع ثقافة الفيوم برئاسة سماح كامل مدير عام الفرع، شهدت مكتبة الفيوم العامة ورشة فنية لتعليم أساسيات الرسم نفذتها هناء عطية مسئول الفنون التشكيلية بالمكتبة، تم خلالها تعليم الأطفال أساسيات رسم منظر طبيعي، من جانب آخر قدمت هناء حسن مسئول مكتبة الطفل ورشة حكى لقصة "الكتكوت العنيد فى المدرسة" تأليف إلهام سعودى، والتي تهدف إلي تعليم الأطفال بعض القيم الإيجابية منها؛ الصدق وعدم الكذب، واختتمت الورشة بحوار مع الأطفال في السياق.

كما شهد بيت ثقافة طامية بالتعاون مع نادي السينما بالفرع، عرض فيلم "تاج" بطولة تامر حسني ودينا الشربيني، إخراج سارة وفيق، وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعي تاج يكتشف أن لديه قوة خارقة تمكنه من القيام بأمور غير طبيعية في إطار من التشويق والكوميديا.