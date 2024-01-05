محافظ القاهرة: جميع أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أننا جميعا أبناء وطن واحد ينعم بالوحدة والسلام والألفة بين جميع فئات تحت قيادة حكيمة تسعى دائما لإرساء مبادئ المحبة والمواطنة في ظل الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، متمنيًا أن يديم الله على مصرنا الحبيبة السلام والمحبة والازدهار.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامته الطائفة الإنجيلية بمناسبة عيد الميلاد المجيد فى الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة برئاسة الدكتور القس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية نائبًا عن د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن وحدة نسيج الشعب المصري متأصلة بين المصريين ولا تقتصر على التهنئة وتبادل الزيارات خلال الأعياد، وإنما هي ثوابت في عقيدة المصريين توارثوها بتعاقب الأجيال ولم تنجح أبدًا محاولات التأثير عليها.

يذكر أن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أكد رفع درجة الاستعداد بجميع أحياء القاهرة بمناسبة احتفالات الأخوة الأقباط بميلاد السيد المسيح .

وشدد اللواء محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بتسهيل تقديم كافة الخدمات وتكثيف حملات النظافة ، ورفع الإشغالات والتجميل فى محيط الكنائس .

وطالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.

رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس

كما شدد محافظ القاهرة على رفع كافة السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيا بانتظار أى سيارات بمحيط الكنائس.

وبعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة اشراقة عيد الميلاد المجيد

وتابع محافظ القاهرة قائلا:"بالاصالة عن نفسه وبالانابة عن الاجهزة التنفيذية لمحافظة القاهرة عن اسمى آيات التهاني واصدق التمنيات الطيبة بهذه المناسبة العطرة.. داعيا الله بخالص الدعوات ان يجعله عيدا سعيدا على قداسته وعلى جميع الاخوة المسيحيين والمصريين جميعا، وان تنعم مصر بالخير واليمن والبركات بأبنائها المصريين الوطنيين".

وكان محافظ القاهرة قد أصدر تعليماته لرؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة وورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأخوة الأقباط بأعياد الميلاد.

كما طالب محافظ القاهرة برفع كفاءة الشوارع المحيطة بالكنائس، والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.