اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في الخرطوم

ذكرت قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه وقعت اشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في محيط القصر، اليوم الجمعة، إذ وقع قصف عنيف بين الجيش وميليشيا الدعم السريع في جنوب الحزام تجاه سلاح المدرعات.

وقال مراسل "القاهرة الإخبارية" إنه تصاعدت أعمدة الدخان جراء قصف مدفعية ميليشيا الدعم السريع في محيط قيادة الجيش السوداني، وبوقوع اشتباكات متقطعة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري قرب جسر الحلفايا.

الجيش السوادني شن قصفًا مدفعيًا عنيفًا من قاعدة وادي سيدنا:

أضاف أن الجيش السوادني شن قصفًا مدفعيًا عنيفًا من قاعدة وادي سيدنا، مستهدفًا مواقع لميليشيا الدعم السريع في عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم.

ومع استعدادات السودانيين لوضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دوليًا، اندلع الصراع الدموي في السودان، بين قوات الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع التي تحركت قواتها للسيطرة على المؤسسات الحيوية في السودان منذ أبريل 2023.

ومع تزايد رقعة المعاناة الإنسانية في السودان، وتعطل جهود الإغاثة الإنسانية، تتزايد الحاجة إلى جهود وساطة دبلوماسية لوقف القتال وتهيئة الظروف لتمرير المساعدات الإنسانية، والعمل على حل الصراع سلميًا وسياسيًا واحترام طموحات أبناء السودان في بناء دولة ذات سيادة مستقرة.

مصر دعت الأطراف السودانية:

دعت مصر الأطراف السودانية مرارًا إلى العودة للمسار السياسي الذي يضمن إنهاء الصراع وتجنيب المدنيين ويلات الحرب، لاسيما النساء والأطفال، باعتبارهم الحلقة الأضعف في الحروب.