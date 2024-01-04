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الخميس 04 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

السودان

السودان تستدعي سفيرها في كينيا بعد استقبال حميدتي

وزارة خارجية السودان
وزارة خارجية السودان

أفادت الصحف المحلية في السودان، استدعاء الحكومة سفيرها في العاصمة الكينية نيروبي، للتشاور احتجاجًا علي الاستقبال الرسمي لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي".

أثار استقبال  وليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، استقبال محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، أمس الأربعاء، بشكل رسمي، غضب الحكومة السودانية مما استدعي سفيره في نيروبي، والتي جاءت بعد جولة شملت أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي وأعقبتها زيارة لدولة جنوب إفريقيا.

قال وزير الخارجية السوداني، علي الصادق، إن التشاور مع السفير سيغطي كل الاحتمالات لمآلات علاقات السودان مع نيروبى، التي اتهمهت ب "مولاة" لقوات الدعم السريع واستضافتها لقادته وداعميه.

ولم يذكر البيان موقف الحكومة السودانية، من زيارته الأخري التي قام بها دقلو لأربع دول إفريقية، بدأت بدولة أوغندا واختتمت بجنوب افريقيا.

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